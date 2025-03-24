Фиаско Реброва, четвертьфинальные драмы ЛН, прощание Бе, украинки в Майами

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 марта.

1А. Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии

Бельгийцы забили три гола во втором тайме

1B. Сергей РЕБРОВ: «Я сказал игрокам: мы не можем защищаться 90 минут»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после поражения от Бельгии

1C. Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги наций

2А. 14 ударов в серии пенальти! Франция и Хорватия определили полуфиналиста ЛН

Подопечные Дидье Дешама оформили камбек после поражения в первой игре

2B. Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН

Команды сыграли вничью 3:3

2C. 6 голов и серия пенальти. Испания в суперматче одолела Нидерланды

Команды обменялись 3 забитыми голами, а победителя определили в серии 11-метровых

2D. Безумный четвертьфинал. Португалия уничтожила Данию в дополнительное время

Подопечные Роберто Мартинеса были близки к вылету.

3A. Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: Германия – Португалия, Испания – Франция

3B. Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона

Бельгия сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B

3C. Календарь матчей. Франция стала соперником Украины в отборе к ЧМ

Состав группы: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

3D. Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА

Сборная Украины сыграет с командами Франции. Исландии и Азербайджана

4А. Драматическая развязка. Битва за глобус, провал украинок в масс-старте

Елена Городна и Юлия Джима представляли национальную команду

4B. Братья Бе попрощались. Самуэльссон выиграл масс-старт, Пидручный – 24-й

В норвежском Холменколлене состоялась последняя гонка сезона Кубка мира

4C. Феерический финал сезона, исполнение желаний и последний старт братьев Бе

Блогер Sport.ua Евгения Антонова делится впечатлениями от последних гонок 9-го этапа Кубка мира

5A. Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами

Элина в трех сетах одолела Каролину Мухову в 3-м раунде соревнований WTA 1000 в США

5B. Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами

Марта уверенно разобралась с Анной Блинковой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

6. ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора

В Турине решили не дожидаться окончания сезона

7. Источник: Бабич уволен из Черноморца, его вскоре заменит Кучер

Нового коуча представят одесской команде 24 марта

8. ОФИЦИАЛЬНО. Пилотов Феррари и Гасли дисквалифицировали с Гран-при Китая

ФИА признала нелегальными болиды пилотов

9. Дзюдоист Антон Савицкий впервые взял золото на турнире серии Grand Slam

В напряженном финале в Тбилиси украинец победил соперника из Нидерландов

10А. Фундора размазал Букера. Что теперь для Себастьяна?

Несколько вариантов продолжения карьеры объединенного чемпиона

10B. Как все начиналось. Сегодня фанаты Динамо и Сокола празднуют 45-летие

Все началось с хоккейного матча в 1980-м

10C. Украинская бронза на фоне травмы. Как финишировал ЧМ по легкой атлетике

Ярослава Магучих принесла единую медаль Украине, но прервала победную серию