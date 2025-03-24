Фиаско Реброва, четвертьфинальные драмы ЛН, прощание Бе, украинки в Майами
Главные новости за 23 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 23 марта.
1А. Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Бельгийцы забили три гола во втором тайме
1B. Сергей РЕБРОВ: «Я сказал игрокам: мы не можем защищаться 90 минут»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после поражения от Бельгии
1C. Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги наций
2А. 14 ударов в серии пенальти! Франция и Хорватия определили полуфиналиста ЛН
Подопечные Дидье Дешама оформили камбек после поражения в первой игре
2B. Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Команды сыграли вничью 3:3
2C. 6 голов и серия пенальти. Испания в суперматче одолела Нидерланды
Команды обменялись 3 забитыми голами, а победителя определили в серии 11-метровых
2D. Безумный четвертьфинал. Португалия уничтожила Данию в дополнительное время
Подопечные Роберто Мартинеса были близки к вылету.
3A. Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: определены полуфинальные пары
В полуфиналах сыграют: Германия – Португалия, Испания – Франция
3B. Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона
Бельгия сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B
3C. Календарь матчей. Франция стала соперником Украины в отборе к ЧМ
Состав группы: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
3D. Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Сборная Украины сыграет с командами Франции. Исландии и Азербайджана
4А. Драматическая развязка. Битва за глобус, провал украинок в масс-старте
Елена Городна и Юлия Джима представляли национальную команду
4B. Братья Бе попрощались. Самуэльссон выиграл масс-старт, Пидручный – 24-й
В норвежском Холменколлене состоялась последняя гонка сезона Кубка мира
4C. Феерический финал сезона, исполнение желаний и последний старт братьев Бе
Блогер Sport.ua Евгения Антонова делится впечатлениями от последних гонок 9-го этапа Кубка мира
5A. Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами
Элина в трех сетах одолела Каролину Мухову в 3-м раунде соревнований WTA 1000 в США
5B. Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Марта уверенно разобралась с Анной Блинковой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
6. ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора
В Турине решили не дожидаться окончания сезона
7. Источник: Бабич уволен из Черноморца, его вскоре заменит Кучер
Нового коуча представят одесской команде 24 марта
8. ОФИЦИАЛЬНО. Пилотов Феррари и Гасли дисквалифицировали с Гран-при Китая
ФИА признала нелегальными болиды пилотов
9. Дзюдоист Антон Савицкий впервые взял золото на турнире серии Grand Slam
В напряженном финале в Тбилиси украинец победил соперника из Нидерландов
10А. Фундора размазал Букера. Что теперь для Себастьяна?
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