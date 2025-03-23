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Украина. Премьер лига
23 марта 2025, 21:30 | Обновлено 23 марта 2025, 21:31
752
2

Источник: Бабич уволен из Черноморца, его вскоре заменит Кучер

Нового коуча представят одесской команде 24 марта

23 марта 2025, 21:30 | Обновлено 23 марта 2025, 21:31
752
2
Источник: Бабич уволен из Черноморца, его вскоре заменит Кучер
ФК Черноморец. Александр Бабич

Одесский Черноморец уволил Александра Бабича с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов.

Бабича заменит Александр Кучер, который будет представлен команде 24 марта, сообщает UA-Football.

Одесская команда одержала всего 4 победы в 22 матчах. Моряки ушли на паузу в чемпионате Украины на 15-м месте с 15 очками, столько же имеет Ингулец, который идет последним.

У Кучера, который не работал с августа 2023 года после отставки из Днепра-1, будет задача – улучшить положение одесситов в турнирной таблице.

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Черноморец Одесса Александр Бабич Александр Кучер чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: UA-Football
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Комментарии 2
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apepa
Кучер такой же физрук как и Бабич. Шило на мыло. Пердив ждёт тебя ЧО!
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+2
alex belogubko
вся надежда на команду и Кучера  --ребята не плохие  думаю всё получиться хотя бы в лесть в зону переходных игр --сразу после 1 круга надо было убирать Бабича
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0
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