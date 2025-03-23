Источник: Бабич уволен из Черноморца, его вскоре заменит Кучер
Нового коуча представят одесской команде 24 марта
Одесский Черноморец уволил Александра Бабича с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов.
Бабича заменит Александр Кучер, который будет представлен команде 24 марта, сообщает UA-Football.
Одесская команда одержала всего 4 победы в 22 матчах. Моряки ушли на паузу в чемпионате Украины на 15-м месте с 15 очками, столько же имеет Ингулец, который идет последним.
У Кучера, который не работал с августа 2023 года после отставки из Днепра-1, будет задача – улучшить положение одесситов в турнирной таблице.
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