Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона
Бельгия сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B
Вечером 23 марта состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций 2024/25.
Сборные Бельгии и Украины провели игру на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
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Первая встреча прошла 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
Во второй встрече Максим Де Кейпер открыл счет для бельгийцев, а затем Ромелу Лукаку оформил победный дубль (3:0).
Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.
Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона. Жеребьевка ожидается весной 2026 года, матчи группового раунда пройдут осенью 2026 года. Этот турнир будет иметь статус одного из этапов отбора к Евро-2028.
Данные об условиях жеребьевки и составе корзин пока официально не подтверждены. Скорее всего, Украина будет в корзине 2 (с командами Швейцарии, Австрии, Босния и Герцеговины).
Возможные соперники Украины в Лиге наций B сезона 2026/27.
- Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
- Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
- Корзина 4: Швеция, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово
Состав Лиги наций 2026/27
Лига A. Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сербия, Испания, Турция, Уэльс
Лига B. Австрия, Босния и Герцеговина, Грузия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Косово, Северная Македония, Северная Ирландия, Польша, Румыния, Шотландия, Словения, Швеция, Швейцария, Украина
Лига C. Албания, Армения, беларусь, Болгария, Кипр, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Казахстан, Молдова, Черногория, Сан-Марино, Словакия
Лига C или D. Гибралтар, Латвия, Люксембург, Мальта
Лига D. Андорра, Азербайджан, Лихтенштейн, Литва
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