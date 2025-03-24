Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона
Лига наций
24 марта 2025, 01:30 | Обновлено 24 марта 2025, 02:24
439
1

Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона

Бельгия сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B

24 марта 2025, 01:30 | Обновлено 24 марта 2025, 02:24
439
1
Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

​Вечером 23 марта состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций 2024/25.

Сборные Бельгии и Украины провели игру на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча прошла 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Во второй встрече Максим Де Кейпер открыл счет для бельгийцев, а затем Ромелу Лукаку оформил победный дубль (3:0).

Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

Определены возможные соперники Украины в Лиге наций следующего сезона. Жеребьевка ожидается весной 2026 года, матчи группового раунда пройдут осенью 2026 года. Этот турнир будет иметь статус одного из этапов отбора к Евро-2028.

Данные об условиях жеребьевки и составе корзин пока официально не подтверждены. Скорее всего, Украина будет в корзине 2 (с командами Швейцарии, Австрии, Босния и Герцеговины).

Возможные соперники Украины в Лиге наций B сезона 2026/27.

  • Корзина 1: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль
  • Корзина 3: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния
  • Корзина 4: Швеция, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово

Состав Лиги наций 2026/27

Лига A. Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сербия, Испания, Турция, Уэльс

Лига B. Австрия, Босния и Герцеговина, Грузия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Косово, Северная Македония, Северная Ирландия, Польша, Румыния, Шотландия, Словения, Швеция, Швейцария, Украина

Лига C. Албания, Армения, беларусь, Болгария, Кипр, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Казахстан, Молдова, Черногория, Сан-Марино, Словакия

Лига C или D. Гибралтар, Латвия, Люксембург, Мальта

Лига D. Андорра, Азербайджан, Лихтенштейн, Литва

Инфографика

По теме:
ФОТО. Ламин Ямаль затролил футбольного эксперта после матча. Что случилось?
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
ФОТО. Вот как Тимощука обозвали на MEGOGO. Это надо видеть
Лига наций статистические расклады выбор редакции сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Футбол | 23 марта 2025, 06:23 1
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии

Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах

Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Футбол | 23 марта 2025, 08:50 7
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба

«Манчестер Юнайтед» нацелен на двойной трансфер игроков «Реала»

Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Футбол | 24.03.2025, 01:19
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Теннис | 23.03.2025, 20:08
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ответный матч с Бельгией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Лещенко
Нарешті, хоч футбол відійшов на якийсь другий, третій ... інший план!  Жаль, але... війна
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 13
Другие виды
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 5
Футбол
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
22.03.2025, 10:17 6
Футбол
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 5
Бокс
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
23.03.2025, 06:50 46
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем