Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: пределены полуфинальные пары

​Вечером 23 марта состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги наций 2024/25.

Сборная Германии стала первым полуфиналистом, обыграв Италию по сумме двух игр (2:1, 3:3).

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В трех противостояниях назначены овертаймы: Испания, Португалия, Франция в итоге прошли дальше.

В полуфиналах сыграют: Германия – Португалия (4 июня в Мюнхене), Испания – Франция (5 июня в Штутгарте).

Сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций. Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1). Во второй встрече Максим Де Кейпер открыл счет, а затем Ромелу Лукаку оформил победный дубль (0:3). Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

По итогам плей-офф Бельгия, Сербия, Турция, Греция получили пропуск в Лигу наций A.

В плей-офф также определилось, что Грузия, Косово, Словения, Ирландия вышли в Лигу наций B.

​🏆 Лига наций УЕФА 2024/25

Ответные матчи, 23 марта

🔹 1/4 финала

21:45. Испания – Нидерланды – 3:3, пен. 5:4 (первый матч – 2:2)

– Нидерланды – 3:3, пен. 5:4 (первый матч – 2:2) 21:45. Германия – Италия – 3:3 (первый матч – 2:1)

– Италия – 3:3 (первый матч – 2:1) 21:45. Португалия – Дания – 5:2, д.в (первый матч – 0:1)

– Дания – 5:2, д.в (первый матч – 0:1) 21:45. Франция – Хорватия – 2:0, пен. 5:4 (первый матч – 0:2)

Сетка плей-офф

🔹 Плей-офф. Лига наций A/B

19:00. Сербия – Австрия – 2:0 (первый матч – 1:1)

– Австрия – 2:0 (первый матч – 1:1) 19:00. Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)

– 0:3 (первый матч – 1:3) 19:00. Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)

– 0:3 (первый матч – 1:0) 21:45. Бельгия – Украина – 3:0 (первый матч – 1:3)

🔹 Плей-офф. Лига наций B/C

16:00. Грузия – Армения – 6:1 (первый матч – 3:0)

– Армения – 6:1 (первый матч – 3:0) 19:00. Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)

– 1:3 (первый матч – 1:2) 19:00. Словения – Словакия – 1:0 д.в (первый матч – 0:0)

– Словакия – 1:0 д.в (первый матч – 0:0) 21:45. Ирландия – Болгария – 2:1 (первый матч – 2:1)

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