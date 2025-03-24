Итоги 1/4 финала Лиги наций. День камбеков: пределены полуфинальные пары
В полуфиналах сыграют: Германия – Португалия, Испания – Франция
Вечером 23 марта состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги наций 2024/25.
Сборная Германии стала первым полуфиналистом, обыграв Италию по сумме двух игр (2:1, 3:3).
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В трех противостояниях назначены овертаймы: Испания, Португалия, Франция в итоге прошли дальше.
В полуфиналах сыграют: Германия – Португалия (4 июня в Мюнхене), Испания – Франция (5 июня в Штутгарте).
Сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций. Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1). Во второй встрече Максим Де Кейпер открыл счет, а затем Ромелу Лукаку оформил победный дубль (0:3). Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.
По итогам плей-офф Бельгия, Сербия, Турция, Греция получили пропуск в Лигу наций A.
В плей-офф также определилось, что Грузия, Косово, Словения, Ирландия вышли в Лигу наций B.
🏆 Лига наций УЕФА 2024/25
Ответные матчи, 23 марта
🔹 1/4 финала
- 21:45. Испания – Нидерланды – 3:3, пен. 5:4 (первый матч – 2:2)
- 21:45. Германия – Италия – 3:3 (первый матч – 2:1)
- 21:45. Португалия – Дания – 5:2, д.в (первый матч – 0:1)
- 21:45. Франция – Хорватия – 2:0, пен. 5:4 (первый матч – 0:2)
Сетка плей-офф
🔹 Плей-офф. Лига наций A/B
- 19:00. Сербия – Австрия – 2:0 (первый матч – 1:1)
- 19:00. Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)
- 19:00. Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)
- 21:45. Бельгия – Украина – 3:0 (первый матч – 1:3)
🔹 Плей-офф. Лига наций B/C
- 16:00. Грузия – Армения – 6:1 (первый матч – 3:0)
- 19:00. Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)
- 19:00. Словения – Словакия – 1:0 д.в (первый матч – 0:0)
- 21:45. Ирландия – Болгария – 2:1 (первый матч – 2:1)
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