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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора
Италия
23 марта 2025, 18:16 | Обновлено 23 марта 2025, 18:48
1211
3

ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора

В Турине решили не дожидаться окончания сезона

23 марта 2025, 18:16 | Обновлено 23 марта 2025, 18:48
1211
3
ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Туринский «Ювентус» уволил главного тренера команды Тиаго Мотту, об это сообщили социальные сети итальянского клуба.

42-летний специалист возглавил туринский гранд летом 2024 года, до этого 2 года тренировал «Болонью», которую в сезоне 2023/24 сенсационно вывел в Лигу чемпионов.

На место Тиаго Мотты пришел хорватский специалист Игор Тудор, который проработает с командой до коцна сезона. Последним его клубом был «Лацио».

В текущем сезоне «Ювентус» идет 5-м в Серии А, имея в своем активе 52 очка. Лигу чемпионов покинули на стадии 1/16 финала, вылетев от «ПСВ».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» договорился с новым тренером.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Mark4854590
Звичайно останні два матчі були для Ювентуса жахливими. Але це була друга та третя поразки в чемпіонаті. Так, нічиїх багато. Однак не знаю, чи Тудор чимось кращій
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+1
Milan1990
шило на мыло
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0
Octopus
Косплей Аллегри не увенчался успехом
Ответить
0
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