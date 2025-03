ОФИЦИАЛЬНО. Не дали и года. Ювентус уволил Мотту и назначил Тудора

Туринский «Ювентус» уволил главного тренера команды Тиаго Мотту, об это сообщили социальные сети итальянского клуба.

42-летний специалист возглавил туринский гранд летом 2024 года, до этого 2 года тренировал «Болонью», которую в сезоне 2023/24 сенсационно вывел в Лигу чемпионов.

На место Тиаго Мотты пришел хорватский специалист Игор Тудор, который проработает с командой до коцна сезона. Последним его клубом был «Лацио».

В текущем сезоне «Ювентус» идет 5-м в Серии А, имея в своем активе 52 очка. Лигу чемпионов покинули на стадии 1/16 финала, вылетев от «ПСВ».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» договорился с новым тренером.

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Prima Squadra Maschile. Bentornato, Igor!



Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.