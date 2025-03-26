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Италия
26 марта 2025, 16:25 |
238
0

Экс-игрок Шахтера продлит контракт с итальянским грандом

Генрих Мхитарян остается важным игроком для «Интера»

26 марта 2025, 16:25 |
238
0
Экс-игрок Шахтера продлит контракт с итальянским грандом
Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян планирует продлить контракт с клубом.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение с «Интером» у Мхитаряна действует до лета 2026 года, но стороны могут его пролонгировать до 2027-го.

Несмотря на солидный возраст Генрих все равно остается важным игроком для итальянцев.

В этом сезоне экс-игрок донецкого «Шахтера» провел за «Интернационале» 37 матчей и забил один гол.

Ранее стало известно о двух травмированных игроках «Интера».

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Генрих Мхитарян продление контракта Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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