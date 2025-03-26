Экс-игрок Шахтера продлит контракт с итальянским грандом

36-летний армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян планирует продлить контракт с клубом.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение с «Интером» у Мхитаряна действует до лета 2026 года, но стороны могут его пролонгировать до 2027-го.

Несмотря на солидный возраст Генрих все равно остается важным игроком для итальянцев.

В этом сезоне экс-игрок донецкого «Шахтера» провел за «Интернационале» 37 матчей и забил один гол.

Ранее стало известно о двух травмированных игроках «Интера».