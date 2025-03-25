У Индзаги проблемы. Два лидера Интера пропустят ближайшие матчи
Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес находятся в лазарете клуба
Два ключевых футболиста миланского «Интера», Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес, не сыграют в ближайших матчах команды.
По информации Sky Sport, оба спортсмена находятся в лазарете клуба, кроме того, ни Дензел, ни Лаутаро не успеют полностью восстановиться до завершения международной паузы.
По всей вероятности, Дюмфрис и Мартинес стремятся вернуться в состав команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет 8 апреля. В ближайшее время футболисты пройдут дополнительное обследование, чтобы проанализировать свое состояние.
Напомним, что Дензел получил повреждение задней поверхности бедра в матче 29-го тура Серии А против «Аталанты». В свою очередь Мартинес получил травму двуглавой мышцы на правом бедре во время международной паузы.
Уже 30 марта «Интер» дома сыграет с «Удинезе» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав станет игроком «Черноморца»
Смотрите видеообзор матча 3-го тура турнира четырех сборных U-16 в Румынии