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  4. У Индзаги проблемы. Два лидера Интера пропустят ближайшие матчи
Италия
25 марта 2025, 12:34 |
184
1

У Индзаги проблемы. Два лидера Интера пропустят ближайшие матчи

Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес находятся в лазарете клуба

25 марта 2025, 12:34 |
184
1
У Индзаги проблемы. Два лидера Интера пропустят ближайшие матчи
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Два ключевых футболиста миланского «Интера», Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес, не сыграют в ближайших матчах команды.

По информации Sky Sport, оба спортсмена находятся в лазарете клуба, кроме того, ни Дензел, ни Лаутаро не успеют полностью восстановиться до завершения международной паузы.

По всей вероятности, Дюмфрис и Мартинес стремятся вернуться в состав команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет 8 апреля. В ближайшее время футболисты пройдут дополнительное обследование, чтобы проанализировать свое состояние.

Напомним, что Дензел получил повреждение задней поверхности бедра в матче 29-го тура Серии А против «Аталанты». В свою очередь Мартинес получил травму двуглавой мышцы на правом бедре во время международной паузы.

Уже 30 марта «Интер» дома сыграет с «Удинезе» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.

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Дензел Дюмфрис Лаутаро Мартинес чемпионат Италии по футболу Серия A травма Интер Милан
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
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