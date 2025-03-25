У Индзаги проблемы. Два лидера Интера пропустят ближайшие матчи

Два ключевых футболиста миланского «Интера», Дензел Дюмфрис и Лаутаро Мартинес, не сыграют в ближайших матчах команды.

По информации Sky Sport, оба спортсмена находятся в лазарете клуба, кроме того, ни Дензел, ни Лаутаро не успеют полностью восстановиться до завершения международной паузы.

По всей вероятности, Дюмфрис и Мартинес стремятся вернуться в состав команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет 8 апреля. В ближайшее время футболисты пройдут дополнительное обследование, чтобы проанализировать свое состояние.

Напомним, что Дензел получил повреждение задней поверхности бедра в матче 29-го тура Серии А против «Аталанты». В свою очередь Мартинес получил травму двуглавой мышцы на правом бедре во время международной паузы.

Уже 30 марта «Интер» дома сыграет с «Удинезе» в рамках 30-го тура чемпионата Италии.