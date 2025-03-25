Тренер Юве преодолел тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт

46-летний хорватский новоназначенный тренер «Ювентуса» Игор Тудор проехал тысячу километров на автомобиле, чтобы подписать контракт с клубом.

Об этом информирует издание Sky Sports.

Известно, что специалист сразу после звонка от руководства клуба сел в автомобиль и поехал в Турин.

На момент увольнения Тиаго Мотты хорват находился дома в Сплите.

Новый тренер команды уже полностью вошел в работу и проводит тренировки с теми игроками, которые не играют за сборные.

Напомним, ранее стало известно, как Тиаго Мотта вел себя на тренировках перед увольнением.