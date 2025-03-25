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  4. Тренер Юве преодолел тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт
Италия
25 марта 2025, 05:40 | Обновлено 25 марта 2025, 05:52
140
0

Тренер Юве преодолел тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт

Игорь Тудор сразу же решил присоединиться к команде

25 марта 2025, 05:40 | Обновлено 25 марта 2025, 05:52
140
0
Тренер Юве преодолел тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт
JuveFC

46-летний хорватский новоназначенный тренер «Ювентуса» Игор Тудор проехал тысячу километров на автомобиле, чтобы подписать контракт с клубом.

Об этом информирует издание Sky Sports.

Известно, что специалист сразу после звонка от руководства клуба сел в автомобиль и поехал в Турин.

На момент увольнения Тиаго Мотты хорват находился дома в Сплите.

Новый тренер команды уже полностью вошел в работу и проводит тренировки с теми игроками, которые не играют за сборные.

Напомним, ранее стало известно, как Тиаго Мотта вел себя на тренировках перед увольнением.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Тиаго Мотта отставка назначение тренера Игор Тудор
Александр Сильченко Источник: Sky Sports
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