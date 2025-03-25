«Вел себя как чужой человек». Игроки Ювентуса о тренировке Мотты
Специалист должен был изменить ситуацию в клубе
42-летний итальянский специалист Тьяго Мотта был уволен с должности главного тренера «Ювентуса».
Издание La Repubblica сообщает, что на последних тренировках Мотта почти не вмешивался в процесс и не желал общаться с игроками.
Также несколько футболистов команды поделились с журналистом издания, что после неутешительных результатов главный тренер проявлял пассивность и не пытался изменить ситуацию.
«Последние тренировки, когда половина состава была на международных сборах, Мотта приходил как чужой человек. Он стоял в стороне, ничего не говоря», – сообщает журналист издания.
Ранее стало известно, что «Ювентус» назначил новым главным тренером Игоря Тудора.
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