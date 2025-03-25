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Италия
25 марта 2025, 04:24 | Обновлено 25 марта 2025, 04:41
354
0

«Вел себя как чужой человек». Игроки Ювентуса о тренировке Мотты

Специалист должен был изменить ситуацию в клубе

25 марта 2025, 04:24 | Обновлено 25 марта 2025, 04:41
354
0
«Вел себя как чужой человек». Игроки Ювентуса о тренировке Мотты
Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний итальянский специалист Тьяго Мотта был уволен с должности главного тренера «Ювентуса».

Издание La Repubblica сообщает, что на последних тренировках Мотта почти не вмешивался в процесс и не желал общаться с игроками.

Также несколько футболистов команды поделились с журналистом издания, что после неутешительных результатов главный тренер проявлял пассивность и не пытался изменить ситуацию.

«Последние тренировки, когда половина состава была на международных сборах, Мотта приходил как чужой человек. Он стоял в стороне, ничего не говоря», – сообщает журналист издания.

Ранее стало известно, что «Ювентус» назначил новым главным тренером Игоря Тудора.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Тиаго Мотта отставка назначение тренера Игор Тудор
Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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