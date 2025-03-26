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  4. Экс-игрок Реала: «Матч с Украиной оставил след в моей памяти»
Франция
26 марта 2025, 17:43 |
568
0

Экс-игрок Реала: «Матч с Украиной оставил след в моей памяти»

Рафаэль Варан рассказал о матче квалификации к чемпионату мира в 2014 году

26 марта 2025, 17:43 |
568
0
Экс-игрок Реала: «Матч с Украиной оставил след в моей памяти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о матче квалификации к чемпионату мира 2014 против Украины:

«Есть один невероятный момент, который я пережил в своей карьере. Это ответный матч против Украины в квалификации ЧМ 2014, который оставил след в моей памяти. Там была невероятная атмосфера, хотя многие не верили, что мы можем пробиться в финальную часть.

Мы уступили Украине 0:2 и приехали на «Стад де Франс» на разминку. Весь стадион был заполнен во время нашей тренировки, я никогда не видел ничего подобного. То противостояние полностью изменило наше отношение с болельщиками. В тот момент не существовало никаких разногласий. Мы все понимали, что у нас есть один вариант – победить», – вспомнил Варан.

Франция в 2014 году уступила в первом матче, который состоялся в Киеве со счетом 0:2. В ответном поединке «сине-желтые» потерпели разгромное поражение (0:3) и позволили сопернику пробиться на ЧМ-2014.

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ЧМ-2014 по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Франция - Украина Рафаэль Варан Реал Мадрид
Николай Титюк Источник: Footmercato
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