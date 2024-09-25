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Италия
25 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 25 сентября 2024, 12:35
715
0

Чемпион мира 2018 завершил карьеру в 31 год из-за травмы колена

Рафаэль Варан начинает новаю жизнь вне поля

25 сентября 2024, 11:55 | Обновлено 25 сентября 2024, 12:35
715
0
Чемпион мира 2018 завершил карьеру в 31 год из-за травмы колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Известный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Рафаэль Варан сообщил о завершении карьеры в 31 год.

«Говорят, все хорошее заканчивается.

За свою карьеру я принимал множество вызовов, справлялся с каждым из них, почти все они были невыполнимы. Невероятные эмоции, особые моменты и воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Размышляя об этих моментах, я с огромной гордостью и чувством удовлетворения объявляю о своем уходе из игры, которую мы все любим.

Я ставлю перед собой самые высокие требования, я хочу уйти сильным, а не просто держаться за игру. Требуется большая доля мужества, чтобы прислушаться к своему сердцу и к своим инстинктам. Желание и потребности – две разные вещи. Я падал и поднимался тысячу раз, и в этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на гвоздь, выиграв трофей на «Уэмбли» в своей последней игре.

Мне нравится сражаться за себя, за свои клубы, за свою страну, за своих товарищей по команде и за болельщиков всех команд, за которые я выступал. От «Ланса» до «Реала» и «Манчестера», а также выступая за нашу национальную сборную. Я защищал каждую эмблему всеми своими силами и любил каждую минуту этого пути. Игра на высшем уровне – это захватывающий опыт. Она проверяет все уровни вашего тела и вашего разума. Эмоции, которые мы испытываем, вы не найдете больше нигде. Как спортсмены, мы никогда не бываем удовлетворены, никогда не останавливаемся на достигнутом. Это наша природа и то, что нас питает.

Я ни о чем не жалею, я бы ничего не изменил. Я выиграл больше, чем мог даже мечтать, но помимо почестей и трофеев я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я придерживался своих принципов – быть искренним и стараться оставить все вокруг лучше, чем я его нашел. Надеюсь, я заставил вас всех гордиться мной.

Итак, начинается новая жизнь вне поля. Я останусь в «Комо». Только без бутс и щитков. О чем я с нетерпением буду рассказывать в ближайшее время.

А пока – болельщикам всех клубов, за которые я выступал, моим товарищам по команде, тренерам и персоналу... От всего сердца спасибо вам за то, что сделали это путешествие более особенным, чем я мог себе представить в самых смелых мечтах.

Спасибо тебе, футбол.

С любовью, Рафа❤️», – написал Варан в инстаграме.

Летом Варан подписал контракт с итальянским клубом «Комо», но провел лишь 1 матч в Кубке Италии, в котором травмировал колено. Отметим, что травмы колена регулярно беспокоили француза и в период его выступлений за «Манчестер Юнайтед».

В составе «Реала» Варан 3 раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок страны и Суперкубок Европы, четырежды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также один раз стал обладателем Кубка Испании. С «Манчестер Юнайтед» Рафаэль выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.

В качестве игрока сборной Франции защитник выиграл чемпионат мира в 2018 году и Лигу наций в 2021-м.

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Владимир Клепач Источник: Instagram
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