Александр ЗУБКОВ: «Футболистам нужно держаться подальше от допинга»

Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков рассказал о своем характере и отношении к запрещенным веществам:

– У вас спокойный вид. Проявляется ли эта черта характера, когда вам трудно принимать решения? Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сдаться?

– На самом деле, это зависит от ситуации. Я обычно спокоен, но иногда могу взорваться. Мне 28 лет, и мне нужно сохранять спокойствие. Конечно, у меня тоже были трудные времена, но теперь я контролирую ситуацию и лучше понимаю детали, что мне помогает. Я сделал татуировку, которая символизирует путь, которому я следую в трудные времена: никогда не сдавайся. На самом деле это резюмирует все.

– Чего вы никогда не позволите в своей жизни как профессионального спортсмена?

– Допинг, наркотики... Футболистам определенно следует держаться подальше от подобных вещей. Значение размеренного образа жизни очень велико. Чтобы спортсмен мог жить здоровой жизнью и хорошо концентрироваться, он должен всегда поддерживать себя в хорошей физической и психологической форме, – считает Зубков.