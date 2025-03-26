Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗУБКОВ: «Футболистам нужно держаться подальше от допинга»
Турция
26 марта 2025, 17:09 |
42
0

Александр ЗУБКОВ: «Футболистам нужно держаться подальше от допинга»

Вингер турецкого «Трабзонспора» рассказал о своем отношении к запрещенным веществам

26 марта 2025, 17:09 |
42
0
Александр ЗУБКОВ: «Футболистам нужно держаться подальше от допинга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков рассказал о своем характере и отношении к запрещенным веществам:

– У вас спокойный вид. Проявляется ли эта черта характера, когда вам трудно принимать решения? Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сдаться?

– На самом деле, это зависит от ситуации. Я обычно спокоен, но иногда могу взорваться. Мне 28 лет, и мне нужно сохранять спокойствие. Конечно, у меня тоже были трудные времена, но теперь я контролирую ситуацию и лучше понимаю детали, что мне помогает. Я сделал татуировку, которая символизирует путь, которому я следую в трудные времена: никогда не сдавайся. На самом деле это резюмирует все.

– Чего вы никогда не позволите в своей жизни как профессионального спортсмена?

– Допинг, наркотики... Футболистам определенно следует держаться подальше от подобных вещей. Значение размеренного образа жизни очень велико. Чтобы спортсмен мог жить здоровой жизнью и хорошо концентрироваться, он должен всегда поддерживать себя в хорошей физической и психологической форме, – считает Зубков.

По теме:
Игрок сборной Украины рассказал, почему покинул донецкий Шахтер
Тренера Зубкова, Сикана и Батагова позвали на празднование 100-летия зенита
Батагов выбыл из строя из-за травмы. Сколько матчей пропустит?
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ПЕТРЯК: «Считаю, что наша сборная выйдет на ЧМ-2026»
Футбол | 26 марта 2025, 12:45 14
Иван ПЕТРЯК: «Считаю, что наша сборная выйдет на ЧМ-2026»
Иван ПЕТРЯК: «Считаю, что наша сборная выйдет на ЧМ-2026»

Бывший игрок Шахтера эксклюзивно для Sport.ua поделился мыслями о сборной Украины

Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Теннис | 26 марта 2025, 01:15 0
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами

Гаэль в трех сетах уступил Себастьяну Корде в 1/8 финала турнира АТР 1000 в США

ФОТО. Жена Лунина поделилась снимками с Андреем после 0:3 от Бельгии
Футбол | 26.03.2025, 16:49
ФОТО. Жена Лунина поделилась снимками с Андреем после 0:3 от Бельгии
ФОТО. Жена Лунина поделилась снимками с Андреем после 0:3 от Бельгии
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Футбол | 25.03.2025, 22:27
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Футбол | 26.03.2025, 06:41
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
24.03.2025, 21:14 26
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
24.03.2025, 23:40 1
Бокс
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
26.03.2025, 09:30
Бокс
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
24.03.2025, 22:25 2
Футбол
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
26.03.2025, 04:32 4
Теннис
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
25.03.2025, 07:27 15
Футбол
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
24.03.2025, 17:14 57
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем