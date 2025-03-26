Александр ЗУБКОВ: «Футболистам нужно держаться подальше от допинга»
Вингер турецкого «Трабзонспора» рассказал о своем отношении к запрещенным веществам
Вингер сборной Украины и турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков рассказал о своем характере и отношении к запрещенным веществам:
– У вас спокойный вид. Проявляется ли эта черта характера, когда вам трудно принимать решения? Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сдаться?
– На самом деле, это зависит от ситуации. Я обычно спокоен, но иногда могу взорваться. Мне 28 лет, и мне нужно сохранять спокойствие. Конечно, у меня тоже были трудные времена, но теперь я контролирую ситуацию и лучше понимаю детали, что мне помогает. Я сделал татуировку, которая символизирует путь, которому я следую в трудные времена: никогда не сдавайся. На самом деле это резюмирует все.
– Чего вы никогда не позволите в своей жизни как профессионального спортсмена?
– Допинг, наркотики... Футболистам определенно следует держаться подальше от подобных вещей. Значение размеренного образа жизни очень велико. Чтобы спортсмен мог жить здоровой жизнью и хорошо концентрироваться, он должен всегда поддерживать себя в хорошей физической и психологической форме, – считает Зубков.
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