Игрок сборной Украины рассказал, почему покинул донецкий Шахтер

Вингер сборной Украины Александр Зубков рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспора»:

«На протяжении всей своей карьеры я играл на высоком уровне, поэтому принял предложение «Трабзонспора». Я раньше неоднократно слышал, что это великий клуб, который побеждал в чемпионате и всегда преследует самые высокие цели. Такие вещи делают меня счастливым.

Когда я узнал, что поступило предложение о трансфере, то сразу написал сообщение Арсению Батагову, который уже играл здесь. Я задал ему много вопросов, он рассказа мне о инфраструктуре клуба, тренировочном процессе, стадионе и задачах на сезон. Это был долгий процесс. Мне нравится Трабзон. Это очень красивый город и дружелюбные люди», – признался Зубков.

В текущем сезоне украинский вингер провел семь матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. «Трабзонспор» набрал 35 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.