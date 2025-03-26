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Турция
26 марта 2025, 16:33 | Обновлено 26 марта 2025, 16:36
525
0

Игрок сборной Украины рассказал, почему покинул донецкий Шахтер

Александр Зубков прокомментировал свой переход в «Трабзонспор»

26 марта 2025, 16:33 | Обновлено 26 марта 2025, 16:36
525
0
Игрок сборной Украины рассказал, почему покинул донецкий Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер сборной Украины Александр Зубков рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтера» в турецкий «Трабзонспора»:

«На протяжении всей своей карьеры я играл на высоком уровне, поэтому принял предложение «Трабзонспора». Я раньше неоднократно слышал, что это великий клуб, который побеждал в чемпионате и всегда преследует самые высокие цели. Такие вещи делают меня счастливым.

Когда я узнал, что поступило предложение о трансфере, то сразу написал сообщение Арсению Батагову, который уже играл здесь. Я задал ему много вопросов, он рассказа мне о инфраструктуре клуба, тренировочном процессе, стадионе и задачах на сезон. Это был долгий процесс. Мне нравится Трабзон. Это очень красивый город и дружелюбные люди», – признался Зубков.

В текущем сезоне украинский вингер провел семь матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. «Трабзонспор» набрал 35 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.

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Александр Зубков Трабзонспор Шахтер Донецк Арсений Батагов трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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