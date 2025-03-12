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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сикан, Зубков и Батагов узнали имя нового главного тренера
Турция
12 марта 2025, 15:41 |
1052
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сикан, Зубков и Батагов узнали имя нового главного тренера

Фатих Текке возглавит клуб, в котором выступают трое украинских футболистов

12 марта 2025, 15:41 |
1052
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сикан, Зубков и Батагов узнали имя нового главного тренера
ФК Трабзонспор. Фатих Текке

Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о назначении нового главного тренера – им стал бывший футболист сборной Турции Фатих Текке.

Специалист заменит во главе клуба Шенола Гюнеша, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле. Детали соглашения стороны решили не раскрывать.

«Мы представляем вам имя, который несет в себе отпечаток истории нашего клуба и ассоциируется с «Трабзонспором». В течение определенного периода времени мы прошли через некоторые процессы, которые огорчили и футболистов, и болельщиков. Теперь мы начинаем новую главу. Пусть этот путь принесет нам позитивный результат», – заявил президент клуба Серкан Кылыч.

«Мы поговорим обо всем подробно в ближайшие дни. Я хочу встретиться с игроками как можно скорее и не хочу терять ни минуты. Нам предстоит пройти долгий путь. Есть задачи и цели, которые нужно выполнить. Есть вещи, которые нужно исправить», – сказал Текке.

Фатих выступал в составе «Трабзонспора» в 1994–2000 и 2003–06 годах, где сыграл 197 матчей и забил 89 голов. В 2015 году начал тренерскую карьеру, возглавлял сборную Турции U-17, «Истанбулспор», «Бурсаспор», «Аланьяспор» и другие турецкие клубы.

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Николай Титюк Источник: ФК Трабзонспор
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