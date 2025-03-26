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  4. Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ
Лига чемпионов
26 марта 2025, 16:15 |
1275
0

Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ

«Реал» одолел «Атлетико» на стадии 1/8 финала

26 марта 2025, 16:15 |
1275
0
Лунин получил солидную премию от президента клуба после победы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» одолел «Атлетико» (2:2 общий счет, 4:2 по пенальти) и пробился в следующий раунд.

Накануне стало известно, что президент «сливочных» Флорентино Перес выплатил каждому игроку команды солидную премию за то, что был повержен принципиальный соперник. Деньги получил и украинский голкипер Андрей Лунин, который в этом противостоянии на поле не выходил. Все футболисты первой команды получили по 250 тысяч евро.

Источник сообщает, что самые высокие призовые мадридский «Реал» получит от Переса, если удастся победить на Клубном чемпионате мира. Этот турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в 11 городах США.

В 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский клуб сыграет против английского «Арсенала». Подопечные Карло Анчелотти сыграют 6 и 16 апреля.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Андрей Лунин Флорентино Перес финансы
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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