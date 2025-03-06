Больше 1 миллиарда долларов. ФИФА готовит призовые участникам клубного ЧМ

Клубный чемпионат мира впервые пройдет в новом формате. Участие в турнире примут 32 клуба из шести конфедераций.

ФИФА планирует выплатить командам-участницам более 1 миллиарда долларов. Такая сумма призовых стала возможна благодаря контракту ФИФА со стриминговой платформой DAZN о правах на трансляцию матчей. Такая сумма выплат станет самым большим доходом за всю историю клубного футбольного турнира.

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня до 13 июля 2025 года. Европу будут представлять 12 клубов.

После группового этапа (8 групп по 4 команды) по два лучших клуба выйдут в 1/8 финала. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на арене MetLife Stadium. Стадион вмещает 82 500 зрителей.