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Лига наций
24 марта 2025, 21:31 | Обновлено 24 марта 2025, 21:38
3435
5

Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии

Президент УАФ присутствовал на матче

24 марта 2025, 21:31 | Обновлено 24 марта 2025, 21:38
3435
5
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
УАФ. Андрей Шевченко

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лиги наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

На поражение в этом матче отреагировал президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Андрей Николаевич присутствовал на поединке и обнародовал соответствующее видео в соцсетях, однако обошелся без комментариев.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Николай Матвиенко Бельгия - Украина Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 5
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sashav2007
який президент, такий і футбол...
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+6
apepa
дерьмо а не президент. В ацтавку его!!!
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+5
Сьогодні Завтра
збитого генуеського льотчика королевського-шевченка разом з дружбаном фізруком вигнати сцяними шматтями, а то королевський на костях Збірної, та ще й 3млн гривень ЗП-ха за пів року в Англіїї, акуєвша паскуда хоче вилісти в виконком УЄФА.
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+1
Людмила Павловська
Такі , як шева, знищують український футбол. Ото їхав би тренером в Геную.
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0
Виктор Алтухов
Як він може відреагувати, якщо він двох речень поспіль скласти не може. Ну і президенти в країні, зверху до низу!
Ответить
0
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