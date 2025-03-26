23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

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Через несколько дней после игры жена голкипера национальной сборной Украины Андрея Лунина Анастасия в своем Instagram поделилась совместными фотографиями с вратарем, сделанными в почти одинаковых образах.

Ранее сам Андрей через Instagram обратился к болельщикам.

ФОТО. Жена Лунина поделилась снимками с Андреем после 0:3 от Бельгии