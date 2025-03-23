Осталось только уволить Мотту. Ювентус договорился с новым тренером

42-летний главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта все же покинет команду после международной паузы.

Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Известно, что руководство туринского клуба договорилось с хорватским тренером Игорем Тудором. Экс-игрок «Ювентуса» возглавит команду до конца сезона с возможностью продления контракта еще на год.

«Ювентус» находится на 5-й позиции. Подопечные Тиаго Мотты проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

Мотта возглавил туринцев летом 2024 года. Его увольняют из-за неудовлетворительных результатов.