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Италия
23 марта 2025, 02:19 | Обновлено 23 марта 2025, 02:20
154
0

Осталось только уволить Мотту. Ювентус договорился с новым тренером

Игорь Тудор будет работать до конца сезона

23 марта 2025, 02:19 | Обновлено 23 марта 2025, 02:20
154
0
Осталось только уволить Мотту. Ювентус договорился с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта все же покинет команду после международной паузы.

Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Известно, что руководство туринского клуба договорилось с хорватским тренером Игорем Тудором. Экс-игрок «Ювентуса» возглавит команду до конца сезона с возможностью продления контракта еще на год.

«Ювентус» находится на 5-й позиции. Подопечные Тиаго Мотты проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.

Мотта возглавил туринцев летом 2024 года. Его увольняют из-за неудовлетворительных результатов.

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Тиаго Мотта Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус отставка Игор Тудор назначение тренера Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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