Осталось только уволить Мотту. Ювентус договорился с новым тренером
Игорь Тудор будет работать до конца сезона
42-летний главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта все же покинет команду после международной паузы.
Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Известно, что руководство туринского клуба договорилось с хорватским тренером Игорем Тудором. Экс-игрок «Ювентуса» возглавит команду до конца сезона с возможностью продления контракта еще на год.
«Ювентус» находится на 5-й позиции. Подопечные Тиаго Мотты проиграли два матча подряд с общим счетом 0:7.
Мотта возглавил туринцев летом 2024 года. Его увольняют из-за неудовлетворительных результатов.
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