Он уже играл за Ювентус. Известный хорват может заменить Мотту
Игорь Тудор вписал свое имя в историю туринского клуба как игрок
46-летний хорватский специалист Игор Тудор стал фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса» в случае увольнения Тьяго Мотты.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, Тудор хорошо знаком со структурой «Ювентуса», ведь сам был частью клуба.
Хорват выступал за туринцев с 1998 по 2007 год. За этот период он сыграл 110 матчей и забил 15 мячей.
В сезоне 2020/21 работал в «Ювентусе» ассистентом главного тренера.
Тудор имеет опыт работы главным тренером в хорватском «Хайдуке», турецких «Карабюкспоре» и «Галатасарае», итальянских «Удинезе», «Вероне» и «Лацио». Также один сезон возглавлял французский «Марсель».
Ранее стала известна судьба арендованного французского форварда Коло Муани в случае отставки Мотты.
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