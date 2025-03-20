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  4. Он уже играл за Ювентус. Известный хорват может заменить Мотту
Италия
20 марта 2025, 19:03 |
267
1

Он уже играл за Ювентус. Известный хорват может заменить Мотту

Игорь Тудор вписал свое имя в историю туринского клуба как игрок

20 марта 2025, 19:03 |
267
1
Он уже играл за Ювентус. Известный хорват может заменить Мотту
Getty Images/Global Images Ukraine

46-летний хорватский специалист Игор Тудор стал фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса» в случае увольнения Тьяго Мотты.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Тудор хорошо знаком со структурой «Ювентуса», ведь сам был частью клуба.

Хорват выступал за туринцев с 1998 по 2007 год. За этот период он сыграл 110 матчей и забил 15 мячей.

В сезоне 2020/21 работал в «Ювентусе» ассистентом главного тренера.

Тудор имеет опыт работы главным тренером в хорватском «Хайдуке», турецких «Карабюкспоре» и «Галатасарае», итальянских «Удинезе», «Вероне» и «Лацио». Также один сезон возглавлял французский «Марсель».

Ранее стала известна судьба арендованного французского форварда Коло Муани в случае отставки Мотты.

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Ювентус Тиаго Мотта отставка назначение тренера Игор Тудор Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Тьяго Мотта ще може виправити ситуацію. Дві останні поразки були жахливими, але можливо пауза в чемпіонаті піде на користь команді
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