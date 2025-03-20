Он уже играл за Ювентус. Известный хорват может заменить Мотту

46-летний хорватский специалист Игор Тудор стал фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса» в случае увольнения Тьяго Мотты.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Тудор хорошо знаком со структурой «Ювентуса», ведь сам был частью клуба.

Хорват выступал за туринцев с 1998 по 2007 год. За этот период он сыграл 110 матчей и забил 15 мячей.

В сезоне 2020/21 работал в «Ювентусе» ассистентом главного тренера.

Тудор имеет опыт работы главным тренером в хорватском «Хайдуке», турецких «Карабюкспоре» и «Галатасарае», итальянских «Удинезе», «Вероне» и «Лацио». Также один сезон возглавлял французский «Марсель».

Ранее стала известна судьба арендованного французского форварда Коло Муани в случае отставки Мотты.