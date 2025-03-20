Даже в случае отставки Мотты. Форвард ПСЖ останется в Ювентусе еще на год
Рандаль Коло Муани очаровал руководство туринского клуба
26-летний французский форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани успешно выступает на правах аренды за «Ювентус».
По информации RMCSport, игрок не вернется летом в расположение французского клуба и останется в Турине еще на год.
Рандаль Коло Муани за 11 матчей забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Известно, что французским форвардом довольное руководство клуба, поэтому в случае увольнения Тьяго Мотты игрок все равно останется в клубе.
Контракт Рандаля с ПСЖ рассчитан до 2028 года. Сейчас он оценивается в 30 миллионов евро.
Ранее легендарный экс-игрок «Ювентуса» раскритиковал команду и тренера.
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