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Италия
20 марта 2025, 17:59 | Обновлено 20 марта 2025, 18:08
74
0

Даже в случае отставки Мотты. Форвард ПСЖ останется в Ювентусе еще на год

Рандаль Коло Муани очаровал руководство туринского клуба

20 марта 2025, 17:59 | Обновлено 20 марта 2025, 18:08
74
0
Даже в случае отставки Мотты. Форвард ПСЖ останется в Ювентусе еще на год
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний французский форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани успешно выступает на правах аренды за «Ювентус».

По информации RMCSport, игрок не вернется летом в расположение французского клуба и останется в Турине еще на год.

Рандаль Коло Муани за 11 матчей забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Известно, что французским форвардом довольное руководство клуба, поэтому в случае увольнения Тьяго Мотты игрок все равно останется в клубе.

Контракт Рандаля с ПСЖ рассчитан до 2028 года. Сейчас он оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее легендарный экс-игрок «Ювентуса» раскритиковал команду и тренера.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 аренда игрока Тиаго Мотта отставка
Александр Сильченко Источник: RMC Sport
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