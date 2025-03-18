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Италия
18 марта 2025, 15:30 |
165
0

Легендарный экс-игрок Ювентуса раскритиковал команду и тренера

Алессандро Дель Пьеро не узнает свой бывший клуб

18 марта 2025, 15:30 |
165
0
Легендарный экс-игрок Ювентуса раскритиковал команду и тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро шокирован последними результатами клуба. Также звездный экс-игрок высказался относительно будущего Тиаго Мотты.

«Все переживают неудачные сезоны. Но то, что я сейчас вижу, является тревожным сигналом, ведь в клубе отсутствует реакция. Это не вопрос лишь игровой формы, а именно духа «Ювентуса». Можно выигрывать и проигрывать, но «Юве» всегда делал это с поднятой головой.

Когда мы выходили на поле, то выкладывались на все 100% в каждом матче.

В последних играх я не вижу никакой реакции – ни на поле, ни на скамейке запасных. Команда уступает, а первые три замены – это три защитника. Получается так, что тебя бьют, а ты не даешь сдачи. Семь пропущенных голов за два матча – трудно что-то комментировать.

«Ювентусу» не хватает стабильности. Мотта постоянно выпускает на поле разный состав.

Сейчас надо думать о борьбе за четвертое место. Для такого клуба это должно быть минимальной задачей», – отметил Дель Пьеро.

Напомним, что «Ювентус» потерпел разгромные поражения в матчах с «Аталантой» (0:4) и «Фиорентиной» (0:3).

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чемпионат Италии по футболу Алессандро Дель Пьеро Ювентус Серия A Фиорентина Фиорентина - Ювентус Аталанта Аталанта - Ювентус
Александр Сильченко Источник: Calciomercato
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