Ювентус пропустил 7 сухих мячей в последних 2 матчах Серии А
«Старая сеньора» не смогла одолеть «Фиорентину» на выезде
«Ювентус» проиграл последние две встречи Серии А против «Аталанты» и «Фиорентины» с общим счетом 0:7 (0:4 и 0:3).
16 марта состоялась игра 29-го тура чемпионата Италии между командами «Фиорентина» и «Ювентус». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По мячу забили Госенс, Мандрагора и Гудмундссон.
Последнюю победу в чемпионате команда Тьяго Мотты одержала 3 марта в матче с «Вероной» (2:0)
В нынешнем сезоне Серии А «Старая сеньора» находится на пятом месте в турнирной таблице (13 побед, 13 ничьих, 3 поражения).
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