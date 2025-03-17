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  4. Ювентус пропустил 7 сухих мячей в последних 2 матчах Серии А
Италия
17 марта 2025, 20:16 |
151
0

Ювентус пропустил 7 сухих мячей в последних 2 матчах Серии А

«Старая сеньора» не смогла одолеть «Фиорентину» на выезде

17 марта 2025, 20:16 |
151
0
Ювентус пропустил 7 сухих мячей в последних 2 матчах Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» проиграл последние две встречи Серии А против «Аталанты» и «Фиорентины» с общим счетом 0:7 (0:4 и 0:3).

16 марта состоялась игра 29-го тура чемпионата Италии между командами «Фиорентина» и «Ювентус». Поединок завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. По мячу забили Госенс, Мандрагора и Гудмундссон.

Последнюю победу в чемпионате команда Тьяго Мотты одержала 3 марта в матче с «Вероной» (2:0)

В нынешнем сезоне Серии А «Старая сеньора» находится на пятом месте в турнирной таблице (13 побед, 13 ничьих, 3 поражения).

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Ювентус Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Фиорентина - Ювентус статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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