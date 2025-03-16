Фиорентина – Ювентус – 3:0. Фиалки в огне. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25
16 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Ювентус.
Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта
Фиорентина – Ювентус – 3:0
Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Госенс, 15 мин.
ГОЛ! 2:0 Мандрагора, 18 мин.
ГОЛ! 3:0 Гудмундссон, 53 мин.
События матча
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