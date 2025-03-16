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Чемпионат Италии
Фиорентина
16.03.2025 19:00 – FT 3 : 0
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 марта 2025, 21:53 |
380
0

Фиорентина – Ювентус – 3:0. Фиалки в огне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Серии А 2024/25

16 марта 2025, 21:53 |
380
0
Фиорентина – Ювентус – 3:0. Фиалки в огне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Фиорентина – Ювентус – 3:0

Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Госенс, 15 мин.

ГОЛ! 2:0 Мандрагора, 18 мин.

ГОЛ! 3:0 Гудмундссон, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Госенс (Фиорентина).
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Фиорентина Ювентус Фиорентина - Ювентус видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Робин Госенс Роландо Мандрагора Альберт Гудмундссон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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