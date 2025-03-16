16 марта на «Артемио Франки» пройдет матч 29-го тура Серии А Италии, в котором «Фиорентина» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда летом сменила тренера. Предыдущий наставник, Винченцо Итальянцо, оставил противоречивое впечатление. В Серии А поднял результаты, но будто застрял на восьмом месте, в Лиге конференций дважды дошли до финала, но оба раза проигрывали. Но и при нынешнем тренере, Палладино, тоже стабильности нет.

Клуб чередует откровенно посредственные отрезки с удачными. То не могут выиграть в семи поединках кряду, то, наоборот, побеждают трижды. На этой неделе в Лиге конференций с Панатинаикосом после 3:2 в Афинах получилось выиграть 3:1. В Серии А после долгожданной победы над Лечче уступили Наполи.

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Ювентус

Клуб вроде бы прошлый сезон закончил с долгожданными успехами. В Серии А получилось выбраться на третье место, еще и кубок Италии добыли. Но при этом Аллегри был смещен с тренерского поста, еще и досрочно. На освободившийся пост позвали Тиаго Мотту, что выстрелил в 2023/2024 с Болоньей, выведя ее в Лигу чемпионов. Но на новом месте, несмотря на то, что было немало новичков, бразильский итальянец практически проваливается.

У него остался только один турнир, чтобы спасти сезон. В Суперкубке было проиграно Милану, в кубке, по пенальти - и вовсе Эмполи, и практически тогда же, победив 2:1 дома, в итоге проиграли ПСВ и вылетели из-за гола в экстра-тайме из Лиги чемпионов. Так что не остается ничего иного кроме как сосредоточиться на Серии А, с попытками хотя бы повторить результат, что был у предыдущей версии команды. С Аталантой уступили 0:4 и, по слухах, осечка сейчас станет роковой для нынешнего наставника.

Статистика личных встреч

После трех поражений кряду, в декабре, команда из Фиорентины хотя бы ничью добыла, причем в Турине.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей, но и соперники тоже попытаются добиться успеха. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,66).