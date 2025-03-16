Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Фиорентина
16.03.2025 19:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 марта 2025, 04:13 | Обновлено 16 марта 2025, 04:15
9
0

Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 марта в 19:00 по Киеву

16 марта 2025, 04:13 | Обновлено 16 марта 2025, 04:15
9
0
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Ювентус. Тиаго Мотта

16 марта на «Артемио Франки» пройдет матч 29-го тура Серии А Италии, в котором «Фиорентина» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда летом сменила тренера. Предыдущий наставник, Винченцо Итальянцо, оставил противоречивое впечатление. В Серии А поднял результаты, но будто застрял на восьмом месте, в Лиге конференций дважды дошли до финала, но оба раза проигрывали. Но и при нынешнем тренере, Палладино, тоже стабильности нет.

Клуб чередует откровенно посредственные отрезки с удачными. То не могут выиграть в семи поединках кряду, то, наоборот, побеждают трижды. На этой неделе в Лиге конференций с Панатинаикосом после 3:2 в Афинах получилось выиграть 3:1. В Серии А после долгожданной победы над Лечче уступили Наполи.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ювентус

Клуб вроде бы прошлый сезон закончил с долгожданными успехами. В Серии А получилось выбраться на третье место, еще и кубок Италии добыли. Но при этом Аллегри был смещен с тренерского поста, еще и досрочно. На освободившийся пост позвали Тиаго Мотту, что выстрелил в 2023/2024 с Болоньей, выведя ее в Лигу чемпионов. Но на новом месте, несмотря на то, что было немало новичков, бразильский итальянец практически проваливается.

У него остался только один турнир, чтобы спасти сезон. В Суперкубке было проиграно Милану, в кубке, по пенальти - и вовсе Эмполи, и практически тогда же, победив 2:1 дома, в итоге проиграли ПСВ и вылетели из-за гола в экстра-тайме из Лиги чемпионов. Так что не остается ничего иного кроме как сосредоточиться на Серии А, с попытками хотя бы повторить результат, что был у предыдущей версии команды. С Аталантой уступили 0:4 и, по слухах, осечка сейчас станет роковой для нынешнего наставника.

Статистика личных встреч

После трех поражений кряду, в декабре, команда из Фиорентины хотя бы ничью добыла, причем в Турине.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей, но и соперники тоже попытаются добиться успеха. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
16 марта 2025 -
19:00
Ювентус
Тотал больше 2.0 1.66 Сделать ставку
По теме:
ФОТО. Самая красивая футболистка мира разделась. Откровенные кадры
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина Ювентус Фиорентина - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Футбол | 15 марта 2025, 18:28 18
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины
Именитый клуб готовит до 80 миллионов евро за звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим
Футбол | 16 марта 2025, 03:24 0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим

Веселая жизнь семейства Яремчук

Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
Футбол | 15.03.2025, 19:55
Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
Есть первые три очка в 2025 году. Ворскла минимально одолела Рух
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Футбол | 15.03.2025, 16:10
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Бокс | 15.03.2025, 12:51
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Эдди ХИРН: «Джошуа вернется на ринг только ради двух соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
«Его никто не может победить». Кроуфорд назвал самого уникального боксера
15.03.2025, 03:45 3
Бокс
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
Не оправдал надежд. Рома определилась с будущим Довбика
15.03.2025, 13:18 24
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 47
Теннис
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
14.03.2025, 11:36 9
Футбол
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
«Он потерял время». Пресс-конференция Раньери после матча с Атлетиком
14.03.2025, 09:00
Футбол
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
Промоутер Дюбуа отреагировал на то, что Усику приказали драться с Паркером
15.03.2025, 09:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем