Фаны оскорбили, а игроки победили. Фиорентина разгромила Ювентус в Серии А

16 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Голами за фиалок отличились Робин Госенс, Роландо Мандрагора и Альберт Гудмундссон.

Перед стартом противостояния фанаты Фиорентины подготовили необычный перфоманс, написав «Юве – дерьмо».

В таблице чемпионата Италии Ювентус с 52 очками занимает пятое место. У Фиорентины 48 пунктов и восьмая позиция.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Фиорентина – Ювентус – 3:0

Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine