Фаны оскорбили, а игроки победили. Фиорентина разгромила Ювентус в Серии А
Фиалки победили туринцев со счетом 3:0 в 29-м туре чемпионата Италии
16 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Ювентус.
Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
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Голами за фиалок отличились Робин Госенс, Роландо Мандрагора и Альберт Гудмундссон.
Перед стартом противостояния фанаты Фиорентины подготовили необычный перфоманс, написав «Юве – дерьмо».
В таблице чемпионата Италии Ювентус с 52 очками занимает пятое место. У Фиорентины 48 пунктов и восьмая позиция.
Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта
Фиорентина – Ювентус – 3:0
Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53
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