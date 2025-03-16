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Чемпионат Италии
Фиорентина
16.03.2025 19:00 – FT 3 : 0
Ювентус
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Италия
16 марта 2025, 21:20 | Обновлено 16 марта 2025, 21:26
641
0

Фаны оскорбили, а игроки победили. Фиорентина разгромила Ювентус в Серии А

Фиалки победили туринцев со счетом 3:0 в 29-м туре чемпионата Италии

16 марта 2025, 21:20 | Обновлено 16 марта 2025, 21:26
641
0
Фаны оскорбили, а игроки победили. Фиорентина разгромила Ювентус в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся матч 29-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Ювентус.

Поединок прошел на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Голами за фиалок отличились Робин Госенс, Роландо Мандрагора и Альберт Гудмундссон.

Перед стартом противостояния фанаты Фиорентины подготовили необычный перфоманс, написав «Юве – дерьмо».

В таблице чемпионата Италии Ювентус с 52 очками занимает пятое место. У Фиорентины 48 пунктов и восьмая позиция.

Серия А 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Фиорентина – Ювентус – 3:0

Голы: Госенс, 15, Мандрагора, 18, Гудмундссон, 53

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Альберт Гудмундссон Роландо Мандрагора Робин Госенс Фиорентина Ювентус Фиорентина - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу фанаты болельщики
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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