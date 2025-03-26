Мадридский гранд собирается подписать перспективного испанского вратаря

23-летний голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия может перебраться в другой клуб испанской Ла Лиги – в услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

В контракте перспективного вратаря прописана сумма отступных, которая составляет 25 млн евро. Она может увеличиться еще на пять миллионов, если Хоан получит вызов в сборную Испании.

«Атлетико» видит в Гарсии долгосрочную замену для нынешнего голкипера Яна Облака, которому исполнилось 32 года. Руководство мадридского клуба планирует активировать клаусулу во время летнего трансферного окна и оставить Хоана в аренде в «Эспаньоле» на один год, чтобы он имел регулярную практику.

В текущем сезоне Гарсия провел 27 матчей в чемпионате, его контракт истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 20 млн евро.