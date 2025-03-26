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Испания
26 марта 2025, 16:47 |
180
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Мадридский гранд собирается подписать перспективного испанского вратаря

«Атлетико» нацелился на 23-летнего Хоана Гарсию

26 марта 2025, 16:47 |
180
0
Мадридский гранд собирается подписать перспективного испанского вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

23-летний голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия может перебраться в другой клуб испанской Ла Лиги – в услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

В контракте перспективного вратаря прописана сумма отступных, которая составляет 25 млн евро. Она может увеличиться еще на пять миллионов, если Хоан получит вызов в сборную Испании.

«Атлетико» видит в Гарсии долгосрочную замену для нынешнего голкипера Яна Облака, которому исполнилось 32 года. Руководство мадридского клуба планирует активировать клаусулу во время летнего трансферного окна и оставить Хоана в аренде в «Эспаньоле» на один год, чтобы он имел регулярную практику.

В текущем сезоне Гарсия провел 27 матчей в чемпионате, его контракт истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 20 млн евро.

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Атлетико Мадрид Эспаньол Хоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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