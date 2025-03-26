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  4. «Матч ошибок». Реакция болельщиков на поражение сборной Украины U-21
Молодежные турниры
26 марта 2025, 17:31 |
450
0

«Матч ошибок». Реакция болельщиков на поражение сборной Украины U-21

Молодежная сборная Украины в контрольном матче проиграла сверстникам из Польши

26 марта 2025, 17:31 |
450
0
«Матч ошибок». Реакция болельщиков на поражение сборной Украины U-21
УАФ

Сборная Украины U-21 проводит подготовку в молодежному Евро-2025. Команда Унаи Мельгосы в Турции сыграла контрольный матч со сборной Польши U-21.

Сборная Украины дважды вела в счете после точных ударов Богдана Вьюнника. Но оба раза сборная Польши отыгрывалась, а в конце поединка вырвала победу со счетом 3:2. Все голы сборная Украины пропустила после своих ошибок.

A: Все 3 пропущенные – все привозы. Полякам вообще не нужно было ничего создавать, они и не создали почти, мы сами им подарили победу.

Сергій: Матч ошибок к сожалению. Надеюсь, что на евро такого не будет!

Airdrop: Это товарняк, поэтому не критично)

Роман: Бражко, надо еще на год побыть в U-21, он как-то потерял в уверенности в себе, и какие-то ошибки которых не было, странно и немного обидно.

Misha: Тренер не видит когда замены делать стоит….стратегия Реброва в молодежке.

CWESTXX: Донести ложку ко рту – хроническая болезнь украинского футбола.

AlexSanchez: Как обычно, последние минуты(

ViAn: Салюк и Крупский сегодня феерили. Уверен, что теперь за ними будет очередь от разных Наполи и Реалов. Всем нужны игроки, так фантастически умеющие привозить голы в свои ворота.

NikoKam1969: Салюк не тянет на сборную. Скорости нет, надежности нет. Почему не дать место в составе Роману из Руха на этой позиции защитника.

Andromed: Не лучший период и у молодежки Мельгосы, надеемся, что это временно.

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Унаи Мельгоса Богдан Вьюнник сборная Украины по футболу U-21 сборная Польши по футболу U-21 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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