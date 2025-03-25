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Товарищеские матчи
Польша U21
25.03.2025 16:00 – FT 3 : 2
УКРАИНА U21
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Товарищеские матчи
25 марта 2025, 17:57 | Обновлено 25 марта 2025, 18:07
571
11

Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины

Украинская молодежка впервые за 23 с лишним года проиграла сверстникам из Польши

25 марта 2025, 17:57 | Обновлено 25 марта 2025, 18:07
571
11
Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
УАФ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Товарищеский матч.

Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Владарчик, 49, Форнальчик, 78 – Вьюнник, 19, 67

Предупреждения: Михавко, 70, Вивчаренко, 73

Польша U-21: Треловский – Люберецкий, Педа (Смолярчик, 66), Бейгер, Мосор – Калузинский, Козубаль (Ковальчик, 61) – Пенко (Форнальчик, 60), Ракоши (Козловски, 61), Шмит – Влодарчик (Шимчак, 60)

Украина U-21 (1 тайм): Ермаков – Вивчаренко, Михавко (Козик, 87), Салюк, Крупский – Бражко – Брагару, Рубчинский (Крушинский, 61), Яцык (Царенко, 72), Велетень (Хлань, 46) – Вьюнник

Стадион: «Bellis Deluxe Stadium» (Анталия, Турция).

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 11
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ViAn
Салюк і Крупський сьогодні фейєрили. Впевнений, що тепер за ними буде черга від різних Наполі і Реалів. Всім потрібні гравці, які так фантастично вміють привозити голи в свої ворота.
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+2
Фанькин кот
Да ладно, это всего лишь товарняк. Материал для разбора ошибок тренерским штабом.
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+1
Nba37
Салюк слабое звено, где Дидык и Слюбик
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+1
Nikos
Причина поразки набагато глибше ніж ми думаємо: "зірки" які в дійсності ніхто, гра з передачами назад з молоком тренера, фіз підготовка відсутня як така, склад який комплектують агенти і чорт зна хто. А про Бражка і Михавка просто жах. Гноми на полі теж.
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+1
apepa
пока суркис-бобрыщев чевченкоу и реброфф руководят нашим футбол он не будет развивацца а только страдать и мучицца. Как сегодня. Гнать этих уродов из футбола! Из страны!
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0
NikoKam1969
 Салюк не тягне на збірну. Швидкості нема, надійності нема. Чому не дати місця в складі Роману з Руху на цій позиції захисника. 
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0
Iigor6583
Захист тихохідні чарепахи, шпортаються об траву, падають наче хильнули, Бражко, Салюк, Крупський..  привози тихолазні. Яке воно нещастя, колгосп "червоне дишло"...
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0
apepa
Моя теория работает. Если куча дырявых играет значит жди поражение!!!
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0
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Nba37
Всё пытаются по методу Реброва в вертикаль играть
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0
Vitaliy 🧡🖤/🐟💖
😢💔🇺🇦Прикро втратити перемогу на останніх хвилинах, але раді за дубль⚽⚽ вихованця Шахтаря🧡🖤 В'юнника. 😊 Він не винен за помилки захисту, і свою роботу зробив над'якісно👏 Це заявка, щоб скоро вибити і з національної збірної інертного Ваната
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0
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