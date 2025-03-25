Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Украинская молодежка впервые за 23 с лишним года проиграла сверстникам из Польши
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Товарищеский матч.
Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2
Голы: Владарчик, 49, Форнальчик, 78 – Вьюнник, 19, 67
Предупреждения: Михавко, 70, Вивчаренко, 73
Польша U-21: Треловский – Люберецкий, Педа (Смолярчик, 66), Бейгер, Мосор – Калузинский, Козубаль (Ковальчик, 61) – Пенко (Форнальчик, 60), Ракоши (Козловски, 61), Шмит – Влодарчик (Шимчак, 60)
Украина U-21 (1 тайм): Ермаков – Вивчаренко, Михавко (Козик, 87), Салюк, Крупский – Бражко – Брагару, Рубчинский (Крушинский, 61), Яцык (Царенко, 72), Велетень (Хлань, 46) – Вьюнник
Стадион: «Bellis Deluxe Stadium» (Анталия, Турция).
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