Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй товарищеский матч во время сборов в марте.

25 марта в 16:00 украинская команда в городе Белек (Турция) сыграет контрольный поединок с командой Польши U-21.

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Молодежная сборная Украины U-21 с 17 по 25 марта проводит учебно-тренировочный сбор в Турции для подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21.

В течение этого сбора сине-желтые под руководством Унаи Мельгосы запланировали два товарищеских матча.

21 марта украинская команда проиграла соперникам из Словении в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).

Польша U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция