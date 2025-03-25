Польша U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 марта в 16:00 товарищеский матч в Турции
Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй товарищеский матч во время сборов в марте.
25 марта в 16:00 украинская команда в городе Белек (Турция) сыграет контрольный поединок с командой Польши U-21.
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Молодежная сборная Украины U-21 с 17 по 25 марта проводит учебно-тренировочный сбор в Турции для подготовки к финальному турниру Евро-2025 U-21.
В течение этого сбора сине-желтые под руководством Унаи Мельгосы запланировали два товарищеских матча.
21 марта украинская команда проиграла соперникам из Словении в серии пенальти (1:1, пен. 5:6).
Польша U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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