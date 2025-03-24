Польша U21

Во вторник, 25 марта, состоится товарищеский поединок, в котором сыграют молодежные сборные Польши и Украины. Матч состоится в Белеке (Турция) на поле стадиона «Bellis Deluxe Stadium», начало в 16:00.

4 дня назад подопечные Уная Мельгосы завершили ничьей поединок против сверстников со Словении (1:1), правда в серии послематчевых пенальти (которые обе сборные решили провести по завершению игры), наша сборная уступила.

Поляки в свою очередь провели товарищескую встречу против молодежной сборной Дании, которая тоже завершилась ничейным результатом. Но там матч закончился результативной мировой (3:3) и без серии пенальти. Интересно, что сборная Польши сначала вела в 2 мяча, затем пропустила трижды, однако в конце матча смогла сравнять счет.

Теперь обе сборные впервые с 2008 года сойдутся в очной встрече, где будут выявлять, кому достанется победа.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.