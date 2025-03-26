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Испания
26 марта 2025, 17:44 |
516
0

Ханси ФЛИК: «Мы не Реал Мадрид. И я очень горжусь этим»

Главный тренер «Барселоны» отреагировал на сравнение с извечным соперником

26 марта 2025, 17:44 |
516
0
Ханси ФЛИК: «Мы не Реал Мадрид. И я очень горжусь этим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

В четверг, 27 марта, состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Осасуна».

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед игрой у главного тренера каталонцев Ханси Флика спросили его мнение о календаре команды, приведя сравнение с мадридским «Реалом».

– «Реал» отказался играть матч, когда промежуток между ними составлял менее 72 часов. Что сделаете вы на этой неделе?

– Мы – «Барселона», не «Реал» Мадрид. И я очень горжусь, что мы – «Барселона».

Матч «Барселона» – «Осасуна» состоится 27 марта в 22:00, а игра «сине-гранатовых» против «Жироны» запланирована на 30 марта в 17:15.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Реал Мадрид Осасуна Барселона - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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