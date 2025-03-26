Рома выбрала следующего тренера. С Довбиком будет работать победитель ЛЕ?
Джан Пьеро Гасперини думает о подписании трехлетнего соглашения
Руководство римской «Ромы» хочет назначить коуча «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера первой команды клуба, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
По информации источника, «волки» уже предложили специалисту 3-летний контракт. Он взял время на размышления.
Напомним, в составе римской «Ромы» играет украинский нападающий Артем Довбик.
В этом сезоне «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков в 29 матчах чемпионата Италии. «Аталанта» идет третьей с 58 баллами в 29 поединках. В прошлом году «бергамаски» выиграли Лигу Европы.
Ранее сам Джан Пьеро Гасперини высказался относительно слухов о переходе в «Рому».
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