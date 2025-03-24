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  4. Сергей РЕБРОВ: «По этой причине не позволили сопернику ничего сделать»
Лига наций
24 марта 2025, 09:34 |
895
3

Сергей РЕБРОВ: «По этой причине не позволили сопернику ничего сделать»

Наставник сборной Украины прокомментировал поражение от Бельгии

24 марта 2025, 09:34 |
895
3
Сергей РЕБРОВ: «По этой причине не позволили сопернику ничего сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 3:0 и остались в Лиге А (общий счет 4:3).

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров прокомментировал поражение команды и рассказал, почему Бельгия сумела победить:

«Неважно, кто и что говорит, но Бельгия была и остается топовым соперником. Она это доказала в матче с нами. Все считают, что это трагедия. Но сейчас важно нормально подготовиться к отборочному циклу чемпионата мира. Будут товарищеские поединки, где мы сможем проверить кандидатов.

Мы не заслужили на победу. Бельгия играла очень агрессивно, лучше контролировала мяч, было больше прессинга с их стороны. Соперник добавил во всех компонентах, если сравнивать с первым матчем. В первом тайме успешно играли низким блоком, по этой причине не позволили сопернику ничего сделать. Но нужно понимать, что команда играла через два дня, все устали», – поделился мнением Ребров.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: MEGOGO
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LexХХХ
Та ти с.ка підготуєш. Шкода, що нема тебе кому погнати з посади🤬
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+1
Singularis
Реально нас переиграли  и дожали как Колос  из Ковалёвки .
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0
Анатолий Михно
Це все що може Сірожа - ми нічого не дали їм створити - тобто грали в антіфутбол. А що створили? Перший удар в ствір воріт на 77 хвилині? Вау! Збирай речі! Готувати він до відбору на чм зібрався...
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-1
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