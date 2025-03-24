Сергей РЕБРОВ: «По этой причине не позволили сопернику ничего сделать»

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором сыграли сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии разгромили соперника со счетом 3:0 и остались в Лиге А (общий счет 4:3).

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров прокомментировал поражение команды и рассказал, почему Бельгия сумела победить:

«Неважно, кто и что говорит, но Бельгия была и остается топовым соперником. Она это доказала в матче с нами. Все считают, что это трагедия. Но сейчас важно нормально подготовиться к отборочному циклу чемпионата мира. Будут товарищеские поединки, где мы сможем проверить кандидатов.

Мы не заслужили на победу. Бельгия играла очень агрессивно, лучше контролировала мяч, было больше прессинга с их стороны. Соперник добавил во всех компонентах, если сравнивать с первым матчем. В первом тайме успешно играли низким блоком, по этой причине не позволили сопернику ничего сделать. Но нужно понимать, что команда играла через два дня, все устали», – поделился мнением Ребров.