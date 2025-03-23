ВИДЕО. Хусанов отметился неоднозначным поступком. Вот что он сделал

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов отказался подписывать футболку болельщика «Реала», когда тот попросил автограф.

Хусанова возмутило, что фанат испанского клуба обратился с такой просьбой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он ответил: «Я не подпишу футболку «Реала»», и оставил болельщика без автографа.

Вместо этого он подписав платок другого фаната.