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  4. ВИДЕО. Хусанов отметился неоднозначным поступком. Вот что он сделал
Другие новости
23 марта 2025, 22:35 |
1870
0

ВИДЕО. Хусанов отметился неоднозначным поступком. Вот что он сделал

Абдукодир Хусанов отказал футбольному фанату

23 марта 2025, 22:35 |
1870
0
ВИДЕО. Хусанов отметился неоднозначным поступком. Вот что он сделал
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов отказался подписывать футболку болельщика «Реала», когда тот попросил автограф.

Хусанова возмутило, что фанат испанского клуба обратился с такой просьбой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он ответил: «Я не подпишу футболку «Реала»», и оставил болельщика без автографа.

Вместо этого он подписав платок другого фаната.

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
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