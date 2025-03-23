Другие новости23 марта 2025, 22:35 |
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ВИДЕО. Хусанов отметился неоднозначным поступком. Вот что он сделал
Абдукодир Хусанов отказал футбольному фанату
23 марта 2025, 22:35 |
1870
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Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов отказался подписывать футболку болельщика «Реала», когда тот попросил автограф.
Хусанова возмутило, что фанат испанского клуба обратился с такой просьбой.
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Он ответил: «Я не подпишу футболку «Реала»», и оставил болельщика без автографа.
Вместо этого он подписав платок другого фаната.
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