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  4. Двери в Реал открыты. Флик поставил крест на топовом защитнике
Испания
22 марта 2025, 12:20 |
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Двери в Реал открыты. Флик поставил крест на топовом защитнике

Дин Хейсен не нужен Ханс-Дитеру Флику

22 марта 2025, 12:20 |
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Двери в Реал открыты. Флик поставил крест на топовом защитнике
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поставил крест на трансфере испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист не видит смысла в подписании игрока, ибо у него есть множество других вариантов на позицию центрбека. В тоже время, президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку хотели бы видеть Дина в команде.

Отказавшись от игрока, «Барселона» открыла перед Хейсеном дорогу в мадридский «реал». В Мадриде нацелены на трансфер испанца, да и сам игрок хотел б играть в составе «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в «Барселону».

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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