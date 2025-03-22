Двери в Реал открыты. Флик поставил крест на топовом защитнике
Дин Хейсен не нужен Ханс-Дитеру Флику
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поставил крест на трансфере испанского защитника «Борнмута» Дина Хейсена, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летний специалист не видит смысла в подписании игрока, ибо у него есть множество других вариантов на позицию центрбека. В тоже время, президент клуба Жоан Лапорта и спортивный директор Деку хотели бы видеть Дина в команде.
Отказавшись от игрока, «Барселона» открыла перед Хейсеном дорогу в мадридский «реал». В Мадриде нацелены на трансфер испанца, да и сам игрок хотел б играть в составе «сливочных».
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в «Барселону».
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