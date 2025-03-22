Опубликован состав сборной Украины U-17 на матч отбора к Евро-2025

22 марта состоится матч 2-го тура отбора на Евро-2025 U-17 – на поле выйдут сборные Украины U-17 и Италии U-17.

Поединок пройдет в хорватском городе Лучо, начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Мини-турнир с участием четырех команд играют в Хорватии. В первом туре Украина уступила Хорватии (1:2), а Италия обыграла Словакию (1:0).

Сине-желтые проведут поединки также со сверстниками из Словакии (25 марта). В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Наставник сборной Украины Александр Сытник определился со стартовым составом на предстоящий матч.