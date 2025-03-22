Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Лига наций
22 марта 2025, 03:50 |
467
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»

Экс-игрок «Динамо» высказался об ответном матче с бельгийцами

22 марта 2025, 03:50 |
467
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался об ответном матче Лиги наций Бельгия – Украина. Первый матч «сине-желтые» выиграли со счетом 3:1.

«Думаю, мы пройдем дальше. Как оказалось, Бельгию можно проходить. Мы показали, что не слабее, а еще и сильнее их. Счет угадывать не буду, потому что я не идиот. Но Реброву надо что-то думать, чтобы команда играла два тайма, а не один», – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко прокомментировал победу сборной Украины в первом поединке в Мурсии.

По теме:
ВИДЕО. Макрона потролили за поражение сборной Франции. Как это было
ВИДЕО. Дети Реброва сопровождали звезд сборной Бельгии. Повезло
ВИДЕО. Футболист сборной Украины поделился кадрами с новорожденной дочкой
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
Футбол | 21 марта 2025, 11:24 1
Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу
Замена Винисиусу в Реале. Суперзвезда дал зеленый свет на трансфер в Барсу

Нико Уильямс может стать игроком «сине-гранатовых»

Флик отказался от одного из лучших нападающих мира
Футбол | 22 марта 2025, 01:58 0
Флик отказался от одного из лучших нападающих мира
Флик отказался от одного из лучших нападающих мира

«Барселона» отказалась от трансфера Виктора Дьекереша

Клопп не может помочь. У команд Red Bull серьезный спад почти во всех лигах
Футбол | 21.03.2025, 22:58
Клопп не может помочь. У команд Red Bull серьезный спад почти во всех лигах
Клопп не может помочь. У команд Red Bull серьезный спад почти во всех лигах
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Футбол | 21.03.2025, 07:47
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Футбол | 21.03.2025, 14:36
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
IronValdemar
Навіть в Лобановського більшість перших таймів були унилі і слабкі. Можливо це якраз і є частина стратегії.
Ответить
0
LexХХХ
...рахунок вигадувати не буду, я ж не ідіот...
Може він хотів сказати, що не оракул🤔
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 2
Футбол
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
20.03.2025, 02:20 23
Теннис
Один из самых дорогих игроков мира отказал Гвардиоле. Он выбрал другой клуб
Один из самых дорогих игроков мира отказал Гвардиоле. Он выбрал другой клуб
20.03.2025, 10:17 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 260
Футбол
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем