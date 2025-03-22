Лига наций22 марта 2025, 03:50 |
467
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я же не идиот. Реброву надо что-то думать»
Экс-игрок «Динамо» высказался об ответном матче с бельгийцами
22 марта 2025, 03:50 |
467
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Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался об ответном матче Лиги наций Бельгия – Украина. Первый матч «сине-желтые» выиграли со счетом 3:1.
«Думаю, мы пройдем дальше. Как оказалось, Бельгию можно проходить. Мы показали, что не слабее, а еще и сильнее их. Счет угадывать не буду, потому что я не идиот. Но Реброву надо что-то думать, чтобы команда играла два тайма, а не один», – сказал Леоненко.
Ранее Леоненко прокомментировал победу сборной Украины в первом поединке в Мурсии.
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Може він хотів сказати, що не оракул🤔