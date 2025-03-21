Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хотелось выбросить телевизор и спать лечь»
Лига наций
21 марта 2025, 12:22 |
2400
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хотелось выбросить телевизор и спать лечь»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал победу над Бельгией

21 марта 2025, 12:22 |
2400
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хотелось выбросить телевизор и спать лечь»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал победу сборной Украины над национальной командой Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций:

«Во-первых, поздравляю Украину с победой. Но мы снова продолжаем хорошо играть только один тайм. Первый тайм был беззубым и скучным. Такое ощущение, что на льду играли, потому что почему-то падали. После первого тайма телевизор хотелось выбросить и спать лечь.

А вот второй тайм – это другое дело. Хорошо, что у нас полкоманды можно поменять, только я не понял, почему Ребров Судакова на поле оставил. Видимо, что-то знает. Всю нашу атаку можно было смело менять еще в первом тайме, один Цыганков что-то старался.

Бельгийцы тоже ничего не показали, только – бесполезный контроль мяча в первом тайме, но во втором – бельгийский шоколад растаял, а мы побежали. Большой толчок нашей победе дал крайний защитник соперника, которого обокрал Гуцуляк. Это придало смелости нашей команде. Но надо учиться играть два тайма, а не один».

По теме:
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания
Австрия – Сербия – 1:1. Гости спаслись во втором тайме. Видео голов
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Виктор Леоненко
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Футбол | 21 марта 2025, 04:34 1
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций

20 марта сине-желтые одолели бельгийцев в первом матче плей-офф со счетом 3:1

Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20 марта 2025, 23:39 250
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию

Наша национальная команда сделала шаг к выходу в Лигу А

Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Футбол | 21.03.2025, 08:04
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
Футбол | 21.03.2025, 12:54
ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Футбол | 21.03.2025, 11:27
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир
Если кто и выпадал из игры - так это Шапаренко . Он  по- своему хорош , но вчера  в старте  был функционально лишним .
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 2
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 4
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем