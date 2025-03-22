Короткие гетры, маленькие щитки – новый тренд топовых футболистов

Если вы достаточно хорошо следите за современным футболом, то наверняка хотя бы однажды задавались вопросом: а что с гетрами у Мемфиса Депая или Джека Грилиша? Почему, когда у большинства других футболистов они натянуты практически под коленную чашечку, кто-то позволяет себе носить укороченные гетры, которые едва-едва доходят до середины голени?

На самом деле, подобный тренд в современном футболе активно подхватывает все больше и больше известных игроков. Так, с низкими гетрами на поле зачастую выходят Хвича Кварацхелия, Флориан Вирц, Лоис Опенда, Трент Александер-Арнольд, Джошуа Зиркзе, Мануэль Угарте и некоторые другие.

Понять этих футболистов с легкостью сможет любой человек, который хоть иногда играет в футбол, пусть даже на любительском уровне. Вспомните, как с наступлением теплоты особенно хочется спустить гетры пониже, чтобы ощутить дополнительную легкость и избавиться от надоедающего зуда, к которому приводит использование специальных защитных щитков. В большом футболе эта проблема, безусловно, не такая существенная, так как там идет речь об использовании более дорогой, а от того и куда более качественной амуниции, нежели та, которую могут позволить себе большинство футболистов-любителей, однако профессионалы также активно «занижают» гетры, вследствие чего у многих вообще возникает вопрос – есть ли под ними щитки?

Ответ на последний вопрос достаточно простой – есть. Однако эти щитки весьма миниатюрные, и многие тренеры и медицинские работники проявляют все больше и больше настороженности по поводу того, а способны ли подобные щитки вообще исполнять защитную функцию, для чего они и предназначены в принципе…

22 грудня 2023 року. Бутси та щитки Джека Гріліша у роздягальні «Манчестер Сіті» перед фіналом клубного чемпіонату світу ФІФА-2023 у Джидді (Саудівська Аравія) між «містянами» та «Флуміненсе»

Но если на этот вопрос можно найти ответ, то вот на другой – кто из современных футболистов стоит у истоков моды на укороченные гетры и миниатюрные щитки, – стопроцентно правильный вариант отыскать вряд ли удастся. Был ли это Мемфис Депай? Или все-таки Джек Грилиш?

Когда талант Джека Грилиша впервые проявился в английской Премьер-лиге, а речь о конце минувшего десятилетия, то многих болельщиков удивило, что гетры на ногах игрока «Астон Виллы» едва достигали середины его голени. Эта деталь оказалась интересной и для британских журналистов, которые при случае не упустили возможности расспросить Джека о причинах столь странного проявления «футбольной моды».

«Когда мне было 14 или 15 лет, я помню, что в академии «Астон Виллы» после стирки наши гетры слишком сильно «садились». Во время тренировки я не мог надеть их на икры, потому что они были слишком малы и неудобны. Поэтому я начал надевать их под икры на тренировках, и в тот сезон я играл действительно хорошо. Я делал то же самое во время матчей, и это запомнилось мне, потому что я провел очень хороший сезон», – объяснил Грилиш корреспонденту Daily Mail.

Но если в случае с Грилишем все можно попробовать объяснить суеверием, то как быть с остальными – в частности, теми кого мы уже перечислили выше, или 23-летним французским вингером «Баварии» Майклом Олисе, который, по его собственным признаниям, настолько ненавидит использовать щитки, что в ноябре минувшего года даже нарушил все правила и требования, выбросив их, когда выходил на замену в матче Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен»?

Мода на короткие или заниженные гетры имеет четкий отсыл к прошлым временам, когда многие топовые футболисты тех лет прибегали к снятию щитков по ходу матчей, особенно когда дело переходило к дополнительному времени. Утомительные полчаса нервного футбола, когда должен быть определен победитель, очень сильно истощали физические кондиции футболистов, и чтобы ощущать дополнительную легкость на поле Мариус Трезор, Максим Боссис или тот же Пауль Брайтнер нередко спускали вниз гетры, а то и вовсе отбрасывали щитки.

В 1990 году Международная федерация футбола (ФИФА) сделала обязательным использование щитков, которые должны полностью закрывать обе голени, для футболистов профессиональных и молодежных команд. Сами по себе футбольные щитки, как считается, были изобретены в Англии капитаном «Ноттингем Форест» Сэмом Уиддоусоном, который действовал в нападении и часто получал болезненные удары по ногам от брутальных защитников. В 1874 году он отрезал пару крикетных щитков и закрепил их поверх носков для защиты голеней от ударов защитников. Сначала его идею высмеяли, но вскоре другие футболисты также стали использовать щитки, давшие им пусть и не самую значительную, но все-таки защиту.

И пускай щитки в футболе используются фактически с конца XIX века, обязательным элементом экипировки игроков они стали только в 1990-м. Именно тогда ФИФА приняла во внимание медицинские исследования, данные которых актуальны и по сей день. Они продемонстрировали, что 62,7% футболистов получают травмы в течение сезона, и что 82,9% этих травм связаны с областью голеностопа. Так как голень сама по себе считается очень чувствительной областью, то до широкого распространения полипропилена популярностью пользовались защитные щитки, изготовленные из резины, пластика или углеродного волокна.

21 июня 2024 года. Футбольные щитки защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта накануне поединка чемпионата Европы против Франции

Согласно действующим нормам, перед каждым матчем судья должен убедиться, что все игроки используют защитные щитки и что они полностью закрыты гетрами. Проблема заключается в ином: несмотря на обязательность применения щитков, ни ФИФА, ни ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций, отвечающий за ведение и регулирование правил игры в футбол) до сих пор так и не определились с требованиями для точного размера, предъявляемого к щиткам.

Из-за этого еще значительное раньше, чем это стало трендом нашего времени, некоторые известные футболисты позволяли себе пользоваться укороченными гетрами и маленькими щитками. Один из ярких примеров 90-х годов минувшего века – это центральный защитник сборной Франции Лоран Блан, выигрывавший ЧМ-1998 и Евро-2000 в составе «трехцветных». Этот прославленный центрбек зачастую появлялся на поле в гетрах, которые не перекрывали и середины его голени…

1998 год. Лоран Блан в составе сборной Франции

1998 год. Матч чемпионата мира между Францией и Саудовской Аравией. Лоран Блан в коротких гетрах ведет борьбу против Хамзы Салиха. На заднем плане виднеется силуэт хавбека «трехцветных» Дидье Дешами, использующего стандартные гетры, практически достигающие колена

В 2023 году английский сайт traineffective.com, специализирующийся на образовательных проектах для молодых футболистов, исследовал шумиху вокруг «мини-щитков», также популяризированных Гарри Магуайром и Домиником Калверт-Льюином. По данным этого портала, многие футболисты перешли на использование маленьких щитков по трем основным причинам.

Прежде всего речь идет об удобстве: более легкие и компактные щитки вызывают меньше раздражения и лучше прилегают к голени, не затрагивая окружающие мышцы. Также именно такая версия щитков может лучше подходить некоторым игрокам, особенно тем, у кого большие икроножные мышцы (яркий пример – Магуайр).

Наконец, третья причина – это мода! Растущая значимость имиджа и бренда среди игроков подталкивает их постоянно выделяться своим стилем как на поле, так и за его пределами. Еще со времен игры за «Астон Виллу» Джек Грилиш рекламировал свои крошечные индивидуальные щитки с цветными фотографиями себя и своей девушки, на которых были его инициалы JG и номер 10! Многие другие современные футболисты стараются не отставать, а потому сегодня щитки стали таким же отличительным элементом стиля для футболистов, как прическа, борода или татуировки.

Защитные щитки вингера сборной Украины Михаила Мудрика на Евро-2024

Также важно понимать, что футбол стремительно меняется и то, что было актуальным по состоянию на 1990 год, не говоря уже о XIX веке, ныне выглядит совсем не так. Физическая форма и кондиции футболистов также меняются. Из-за длительных часов тренировок, проведенных в спортзале, мышцы игроков увеличиваются даже в периферических областях, таких как икры. Поэтому современная спортивная экипировка должна соответствовать времени и не вызывать неудобств.

С другой стороны, в Англии феномен популярности мини-щитков начинает привлекать внимание тренеров и преподавателей даже в юношеских клубах, так как там обеспокоены недостаточной защитой со стороны аксессуаров, которые слишком легкие и становятся все более привлекательными для молодых игроков. В декабре 2023 года полузащитник «Брайтона» Джек Хиншелвуд (на тот момент ему было лишь 18) ошеломил Англию своими щитками размером с небольшую коробку от AirPods...

Очень красочная персонализация и продвижение мини-щитков со стороны звезд имеют очевидное влияние на взгляды и позицию молодых игроков, склонных в той или иной степени подражать старшим. В результате этого врач клуба «Уикомб Уондерерс» Боб Сангар вышел в прессу, заявив в интервью ВВС следующее: «Нет никаких четких правил относительно того, насколько большими должны быть щитки, и я думаю, что это создало некоторую серую зону». Специалист подчеркнул, что эта проблема со временем может стать куда более острой, если игроки додумаются обходить требования правил через использование абсолютно минималистичных щитков, не дающих никакой защиты, а лишь позволяющих формально соблюдать требования и ощущать свободу действий, но пренебрегая дополнительной защитой, необходимость которой столь важна.

В той же Англии некоторые молодежные клубы уже начали запрещать своим воспитанникам играть в маленьких щитках, делая акцент на их полноразмерной версии. Но на профессиональном уровне лишь совсем немногие клубы Европы заняли определенную позицию в этом вопросе, в том числе и потому, что он имеет очевидный коммерческий подтекст. И пока совсем непонятно, какая позиция все-таки победит в будущем. Не вызывает сомнений лишь тот факт, что в обозримом будущем ФИФА и ИФАБ все равно придется урегулировать данный вопрос…