«Пора уйти на пенсию». Реакция фанов на фиаско команды Луческу
Сборная Румынии в стартовом матче отбора на ЧМ-2026 проиграла сборной Боснии и Герцеговины
В пятницу, 21 марта, в зоне УЕФА стартовал отбор на ЧМ-2026. Сборная Румынии на своем поле встретилась со сборной Боснии и Герцеговины и потерпела поражение со счетом 0:1
Сборную Румынии возглавляет бывший тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу. Для 79-летнего специалиста это первое поражение на посту главного тренера сборной Румынии.
После игры Луческу высказал недовольство работой арбитров. Тренер назвал судейство снисходительным по отношению к соперникам. Также, по мнению специалиста, в ворота сборной Боснии и Герцеговины нужно было назначать пенальти.
Romanian Football: Плохие решения Луческу в дополнение к травмам. Но мы можем отыграться, если вернутся правильные игроки и не будут такими пассивными в начале матчей.
Vali de la Covasna: Ситуация со сборной серьезная, команда ничего не играет и это видно. Понятно, что Луческу расстроен ситуацией. Его надо уволить. В остальном я заметил Станчу, который весь матч бежал, как овца, бесполезный. Остальным игрокам в стартовых 11 делать нечего.
boyyyyyy: Этот результат не раздражал меня так сильно, как должен быть, и причина в том, что мы почти уверены, что получим место в плей-офф после того, что мы сделали в Лиге наций. Я никогда не прощу Луческу за то, что он не вызвал Луиса. Это меня раздражало больше, чем результат.
Valentin Ion: Матч проигран Луческу на 100% и квалификация как будто проиграна. Я думаю, Луеску пора уйти на пенсию.
Gabriel Mican: Всегда буду поддерживать команду, несмотря ни на что, и сегодня им тоже очень не повезло! Да, мы можем разнести игроков в пух и прах, но если бы мяч попал в ворота 2 или 3 раза, я думаю, мы были бы очень счастливы. Шансы были! Луческу нужно быть лучше в плане вызовов и стартов! Нельзя выпустить игрока в старт только потому, что в прошлом году у него были хорошие игры. Мы не живем прошлым.
Denis Emek Manis: Румынская команда не могла найти позицию в течение 85 минут, Румыния заплатит за то, что выйдет на поле с таким человеком, как Луческу, чей футбольный разум мертв.
Vbolivalnyk-Peter: Я уже и забыл эти постоянные нытья цыгана... Гнилой человек - никогда не признает поражения, постоянно ищет отмазки, кто-то или что-то виноваты в проигрыше.
Leon Leon: Вот мне интересно, он этому в Шахтере научился ли всю жизнь такой был где виноваты все кругом кроме него?
🇷🇴 ROMANIA 0-1 BOSNIA 🇧🇦— Alex Scout (@AlexScoutRo) March 21, 2025
Well yes, we kind of messed up. Yes we saw some poor choices, yes we saw de dark side of some players, yes the ref was frustrating...
Now let's take a deep breath and keep supporting this team. Hoping we will see some new faces against San Marino. pic.twitter.com/4WnswLKZT7
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