«Пора уйти на пенсию». Реакция фанов на фиаско команды Луческу

В пятницу, 21 марта, в зоне УЕФА стартовал отбор на ЧМ-2026. Сборная Румынии на своем поле встретилась со сборной Боснии и Герцеговины и потерпела поражение со счетом 0:1

Сборную Румынии возглавляет бывший тренер донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу. Для 79-летнего специалиста это первое поражение на посту главного тренера сборной Румынии.

После игры Луческу высказал недовольство работой арбитров. Тренер назвал судейство снисходительным по отношению к соперникам. Также, по мнению специалиста, в ворота сборной Боснии и Герцеговины нужно было назначать пенальти.

Romanian Football: Плохие решения Луческу в дополнение к травмам. Но мы можем отыграться, если вернутся правильные игроки и не будут такими пассивными в начале матчей.

Vali de la Covasna: Ситуация со сборной серьезная, команда ничего не играет и это видно. Понятно, что Луческу расстроен ситуацией. Его надо уволить. В остальном я заметил Станчу, который весь матч бежал, как овца, бесполезный. Остальным игрокам в стартовых 11 делать нечего.

boyyyyyy: Этот результат не раздражал меня так сильно, как должен быть, и причина в том, что мы почти уверены, что получим место в плей-офф после того, что мы сделали в Лиге наций. Я никогда не прощу Луческу за то, что он не вызвал Луиса. Это меня раздражало больше, чем результат.

Valentin Ion: Матч проигран Луческу на 100% и квалификация как будто проиграна. Я думаю, Луеску пора уйти на пенсию.

Gabriel Mican: Всегда буду поддерживать команду, несмотря ни на что, и сегодня им тоже очень не повезло! Да, мы можем разнести игроков в пух и прах, но если бы мяч попал в ворота 2 или 3 раза, я думаю, мы были бы очень счастливы. Шансы были! Луческу нужно быть лучше в плане вызовов и стартов! Нельзя выпустить игрока в старт только потому, что в прошлом году у него были хорошие игры. Мы не живем прошлым.

Denis Emek Manis: Румынская команда не могла найти позицию в течение 85 минут, Румыния заплатит за то, что выйдет на поле с таким человеком, как Луческу, чей футбольный разум мертв.

Vbolivalnyk-Peter: Я уже и забыл эти постоянные нытья цыгана... Гнилой человек - никогда не признает поражения, постоянно ищет отмазки, кто-то или что-то виноваты в проигрыше.

Leon Leon: Вот мне интересно, он этому в Шахтере научился ли всю жизнь такой был где виноваты все кругом кроме него?

🇷🇴 ROMANIA 0-1 BOSNIA 🇧🇦



Well yes, we kind of messed up. Yes we saw some poor choices, yes we saw de dark side of some players, yes the ref was frustrating...



Now let's take a deep breath and keep supporting this team. Hoping we will see some new faces against San Marino. pic.twitter.com/4WnswLKZT7