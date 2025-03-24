Лунин обратился к фанатам после позорного поражения Украины от Бельгии
Голкипер поблагодарил болельщиков сборной
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.
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После поединка к болельщикам «сине-желтых» в своем Instagram обратился вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин:
«Всем спасибо за титул Льва матча. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас».
Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.
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