Лунин обратился к фанатам после позорного поражения Украины от Бельгии

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка к болельщикам «сине-желтых» в своем Instagram обратился вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин:

«Всем спасибо за титул Льва матча. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас».

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.