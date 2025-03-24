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  4. Лунин обратился к фанатам после позорного поражения Украины от Бельгии
Лига наций
24 марта 2025, 07:39 | Обновлено 24 марта 2025, 07:40
4482
2

Лунин обратился к фанатам после позорного поражения Украины от Бельгии

Голкипер поблагодарил болельщиков сборной

24 марта 2025, 07:39 | Обновлено 24 марта 2025, 07:40
4482
2
Лунин обратился к фанатам после позорного поражения Украины от Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка к болельщикам «сине-желтых» в своем Instagram обратился вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин:

«Всем спасибо за титул Льва матча. Обидно за результат, будем двигаться вперед и стараться радовать вас».

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Андрей Лунин
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Вопрос перцу
А где он извинился?
Он просто поблагодарил за поддержку.
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+1
Перець
Ну хоть один адекват вибачився перед вболівальниками
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0
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