24 марта, на престижном турнире в Майами между собой сыграют Марта Костюк (WTA 29) и Джессика Пегула (WTA 4).

Ига начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка относится к той категории игроков, которых опасается элита мирового тенниса, она действительно способна обыгрывать соперниц, и уже делала это в текущем сезоне.

Каких-то ярких результатов у Марты в этом году не было, хотя не перестану повторять, что показывает она теннис солидного уровня. В Майами Костюк начала со второго круга, где отыграла не идеально, хотя для победы над Кимберли Бирелл этого хватило – 7:5, 4:6, 6:3.

Украинка показала, что такое боевой настрой в третьем матче, когда за 59 минут уничтожила «нейтралку» Анну Блинкову – 6:2, 6:1, причем на матч подала издевательскую подачу с руки, которая превратилась в эйс, ведь соперница такого не ждала.

Марта умеет прибавлять по ходу турнира, иногда она играет настолько сильно, настолько требует обстановка или матч, так что Пегулу она может пройти.

Джессика Пегула

Сильная американская спортсменка в этом году уже успела выиграть один турнир в Остине, а в Аделаиде она проиграла в финале землячке Мэдисон Киз, турниры все-таки не самые топовые, хоть составы там были хорошие.

В Майами победы Пегуле даются нелегко, во втором круге она обыграла сою землячку Бернарду Перу – 6:4, 6:4. Сложным выдался матч против «нейтралки» Анны Калинской – 6:7, 6:2, 7:6. Американка в этом году уже успела провести 22 матча, на ее счету 17 побед.

На топ-турнирах в этом году спортсменка еще не заходила дальше четвертого круга, посмотрим, сможет она преодолеть на этот раз своеобразный «Рубикон». В Майами процент первой подачи у Джессики чуть больше 60%. При поддержке родной публики теннисистка постарается зайти, как можно дальше.

Личные встречи

В очных противостояниях пока счет 2:1 в пользу американской спортсменки. Последний раз спортсменки пересекались в прошлом году, это был полуфинал турнира в Остине, тогда Марта выиграла 7:6, 6:1.

Прогноз

Букмекеры по накату отдают преимущество американской спортсменке, хотя в этой паре я не вижу фаворита. Костюк уже имеет достаточно опыта и мастерства, чтоб противостоять такой серьезной сопернице.

Я жду напряженной битвы, рискну здесь поставить на тотал больше 20,5 геймов, также можно рассмотреть вариант с плюсовой форой украинки.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.