Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
22 марта 2025, 21:12 |
3148
1

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»

У Кочергина только 1 матч за национальную команду

22 марта 2025, 21:12 |
3148
1
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка хотел бы видеть в национальной сборной полузащитника Владислава Кочергина, который успешно выступает за польский Ракув.

«Для меня Кочергин на этой позиции – шестерка и восьмерка на поле – он для меня тот, кто может помочь сборной Украины. Но не знаю, почему его нет в национальной команде», – сказал Коноплянка.

В нынешнем сезоне Кочергин, который отыграл 1 матч за сборную, провел 26 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

По теме:
Бельгия – Украина. Текстовая трансляция матча
ДЕ БРЮЙНЕ: Мы договорились с тренером, что я это сделаю в матче с Украиной
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Евгений Коноплянка Владислав Кочергин Ракув Ченстохова сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Футбол | 22 марта 2025, 07:48 6
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»

Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа

Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Футбол | 22 марта 2025, 20:45 2
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине

Кевин отметил недостаток уверенности у партнеров

Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Футбол | 22.03.2025, 19:38
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Теннис | 22.03.2025, 01:14
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Футбол | 22.03.2025, 08:46
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Может Коноплянку пора уже в сборную звать? Всё он видит, всё он знает...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
Екатерина УСИК: «Я его бросила, это приносило страдания, вел себя ужасно»
21.03.2025, 00:45 2
Бокс
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Александр УСИК: «У нас могут возникнуть большие проблемы»
Александр УСИК: «У нас могут возникнуть большие проблемы»
21.03.2025, 09:30 3
Бокс
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 263
Футбол
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 5
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем