Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
У Кочергина только 1 матч за национальную команду
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка хотел бы видеть в национальной сборной полузащитника Владислава Кочергина, который успешно выступает за польский Ракув.
«Для меня Кочергин на этой позиции – шестерка и восьмерка на поле – он для меня тот, кто может помочь сборной Украины. Но не знаю, почему его нет в национальной команде», – сказал Коноплянка.
В нынешнем сезоне Кочергин, который отыграл 1 матч за сборную, провел 26 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
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