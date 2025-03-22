Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка хотел бы видеть в национальной сборной полузащитника Владислава Кочергина, который успешно выступает за польский Ракув.

«Для меня Кочергин на этой позиции – шестерка и восьмерка на поле – он для меня тот, кто может помочь сборной Украины. Но не знаю, почему его нет в национальной команде», – сказал Коноплянка.

В нынешнем сезоне Кочергин, который отыграл 1 матч за сборную, провел 26 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.