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Лига наций
22 марта 2025, 21:58 |
1873
0

Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии

Букмекеры верят в проход команды Реброва, но фаворит второго матча – Бельгия

22 марта 2025, 21:58 |
1873
0
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
УАФ

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Букмекеры выставили коэффициенты на ответный матч. Фаворитом поединка идут бельгийцы, на них дают коэффициент 1.51, на ничью – 4.60, на победу команды Реброва – 6.20.

Однако «сине-желтые» являются фаворитами на общий успех. Коэффициент на то, что Украина вернется в Дивизион А Лиги наций – 1.44, на проход Бельгии – 2.93.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина котировки букмекеров
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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