Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Букмекеры выставили коэффициенты на ответный матч. Фаворитом поединка идут бельгийцы, на них дают коэффициент 1.51, на ничью – 4.60, на победу команды Реброва – 6.20.

Однако «сине-желтые» являются фаворитами на общий успех. Коэффициент на то, что Украина вернется в Дивизион А Лиги наций – 1.44, на проход Бельгии – 2.93.