23 марта сборная Украина потерпела поражение от сборной Бельгии со счетом 0:3 в ответном матче плей-офф Лиги наций A/B [первый поединок – 3:1].

Первым на 70-й минуте отличился Максим де Кейпер, а затем дубль положил Ромелу Лукаку.

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Но Ромелу мог открывать счет еще на 62-й минуте, когда опустил отличную возможность забить. Кевин де Брюйне навесил с углового, Илья Забарный и Андрей Лунин не сумели / не стали идти на мяч, и Ромелу оставалось замкнуть передачу головой в пустые ворота.

Он с этой задаче не справился. Правда, потом полноценно исправился и принес бельгийцам не только победу, но и нужный, разгромный результат.

По сумме двух поединков сине-желтые уступили 3:4 и в следующем сезоне будут выступать в Дивизионе B. А Бельгия сохранила прописку в Дивизионе А.

ФОТО. А мог быть и хет-трик: как Лукаку не забил Украине в пустые ворота