Свитолина и Костюк идут дальше. Определены пары 1/8 финала турнира в Майами

В ночь на 24 марта завершились все матчи 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

По итогам поединков борьбу на тысячнике продолжают две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина в 3-м раунде одолела 14-ю ракетку мира Каролину Мухову, Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову.

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Следующей соперницей Элины будет вторая ракетка мира Ига Свентек. А Марта далее встретится с 4-й сеяной Джессикой Пегулой.

На стадии 1/16 финала соревнований в Майами покинули Мэдисон Киз и Мирра Андреева: поражение Александре Эале и Аманде Анисимовой соотвественно.

Действующая чемпионка Даниэль Коллинс в 3-м круге прошла Ребеку Масарову и за выход в четвертьфинал поборется против первой ракетки Арины Соболенко.

WTA 1000 Майами. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена-Габриэла Русе – 6:1, RET., Русе

Ребека Масарова – Даниэль Коллинс [14] – 4:6, 6:3, 3:6

Чжэн Циньвень [9] – Тейлор Таунсенд – 6:1, 7:6 (7:3)

Лейла Фернандес [26] – Эшлин Крюгер – 1:6, 5:7

Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [28] – 6:2, 6:4

Магда Линетт – Линда Фругвиртова – 7:5, 6:4

Хэйли Баптист – Наоми Осака – 6:7 (6:8), 6:3, 4:6

Онс Жабер [31] – Жасмин Паолини [6] – 3:4, RET., Жабер

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Маккартни Кесслер – 6:1, 3:0, RET., Кесслер

Аманда Анисимова [17] – Мирра Андреева [11] – 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Анна Блинкова – Марта Костюк [23] – 2:6, 1:6

Анна Калинская [32] – Джессика Пегула [4] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7)

Мэдисон Киз [5] – Александра Эала – 4:6, 2:6

Клара Таусон [20] – Паула Бадоса [10] – 3:6, 6:7 (3:7)

Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22] – 2:6, 6:3, 2:6

Элизе Мертенс [27] – Ига Свентек [2] – 6:7 (2:7), 1:6

WTA 1000 Майами. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Даниэль Коллинс [14]

Чжэн Циньвень [9] – Эшлин Крюгер

Коко Гауфф [3] – Магда Линетт

Наоми Осака – Жасмин Паолини [6]

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Аманда Анисимова [17]

Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4]

Александра Эала – Паула Бадоса [10]

Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2]