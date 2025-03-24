Свитолина и Костюк идут дальше. Определены пары 1/8 финала турнира в Майами
Элина и Марта выиграли по два поединка и продолжают борьбу на тысячнике в США
В ночь на 24 марта завершились все матчи 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.
По итогам поединков борьбу на тысячнике продолжают две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.
Свитолина в 3-м раунде одолела 14-ю ракетку мира Каролину Мухову, Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову.
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Следующей соперницей Элины будет вторая ракетка мира Ига Свентек. А Марта далее встретится с 4-й сеяной Джессикой Пегулой.
На стадии 1/16 финала соревнований в Майами покинули Мэдисон Киз и Мирра Андреева: поражение Александре Эале и Аманде Анисимовой соотвественно.
Действующая чемпионка Даниэль Коллинс в 3-м круге прошла Ребеку Масарову и за выход в четвертьфинал поборется против первой ракетки Арины Соболенко.
WTA 1000 Майами. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Елена-Габриэла Русе – 6:1, RET., Русе
Ребека Масарова – Даниэль Коллинс [14] – 4:6, 6:3, 3:6
Чжэн Циньвень [9] – Тейлор Таунсенд – 6:1, 7:6 (7:3)
Лейла Фернандес [26] – Эшлин Крюгер – 1:6, 5:7
Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [28] – 6:2, 6:4
Магда Линетт – Линда Фругвиртова – 7:5, 6:4
Хэйли Баптист – Наоми Осака – 6:7 (6:8), 6:3, 4:6
Онс Жабер [31] – Жасмин Паолини [6] – 3:4, RET., Жабер
Нижняя часть сетки
Эмма Радукану – Маккартни Кесслер – 6:1, 3:0, RET., Кесслер
Аманда Анисимова [17] – Мирра Андреева [11] – 7:6 (7:5), 2:6, 6:3
Анна Блинкова – Марта Костюк [23] – 2:6, 1:6
Анна Калинская [32] – Джессика Пегула [4] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7)
Мэдисон Киз [5] – Александра Эала – 4:6, 2:6
Клара Таусон [20] – Паула Бадоса [10] – 3:6, 6:7 (3:7)
Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22] – 2:6, 6:3, 2:6
Элизе Мертенс [27] – Ига Свентек [2] – 6:7 (2:7), 1:6
WTA 1000 Майами. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Чжэн Циньвень [9] – Эшлин Крюгер
Коко Гауфф [3] – Магда Линетт
Наоми Осака – Жасмин Паолини [6]
Нижняя часть сетки
Эмма Радукану – Аманда Анисимова [17]
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4]
Александра Эала – Паула Бадоса [10]
Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2]
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