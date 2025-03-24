Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина и Костюк идут дальше. Определены пары 1/8 финала турнира в Майами
WTA
24 марта 2025, 07:25 |
1052
0

Свитолина и Костюк идут дальше. Определены пары 1/8 финала турнира в Майами

Элина и Марта выиграли по два поединка и продолжают борьбу на тысячнике в США

24 марта 2025, 07:25 |
1052
0
Свитолина и Костюк идут дальше. Определены пары 1/8 финала турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 24 марта завершились все матчи 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

По итогам поединков борьбу на тысячнике продолжают две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина в 3-м раунде одолела 14-ю ракетку мира Каролину Мухову, Костюк разгромила россиянку Анну Блинкову.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Следующей соперницей Элины будет вторая ракетка мира Ига Свентек. А Марта далее встретится с 4-й сеяной Джессикой Пегулой.

На стадии 1/16 финала соревнований в Майами покинули Мэдисон Киз и Мирра Андреева: поражение Александре Эале и Аманде Анисимовой соотвественно.

Действующая чемпионка Даниэль Коллинс в 3-м круге прошла Ребеку Масарову и за выход в четвертьфинал поборется против первой ракетки Арины Соболенко.

WTA 1000 Майами. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена-Габриэла Русе – 6:1, RET., Русе
Ребека Масарова – Даниэль Коллинс [14] – 4:6, 6:3, 3:6

Чжэн Циньвень [9] – Тейлор Таунсенд – 6:1, 7:6 (7:3)
Лейла Фернандес [26] – Эшлин Крюгер – 1:6, 5:7

Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [28] – 6:2, 6:4
Магда Линетт – Линда Фругвиртова – 7:5, 6:4

Хэйли Баптист – Наоми Осака – 6:7 (6:8), 6:3, 4:6
Онс Жабер [31] – Жасмин Паолини [6] – 3:4, RET., Жабер

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Маккартни Кесслер – 6:1, 3:0, RET., Кесслер
Аманда Анисимова [17] – Мирра Андреева [11] – 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Анна Блинкова – Марта Костюк [23] – 2:6, 1:6
Анна Калинская [32] – Джессика Пегула [4] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:7 (2:7)

Мэдисон Киз [5] – Александра Эала – 4:6, 2:6
Клара Таусон [20] – Паула Бадоса [10] – 3:6, 6:7 (3:7)

Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22] – 2:6, 6:3, 2:6
Элизе Мертенс [27] – Ига Свентек [2] – 6:7 (2:7), 1:6

WTA 1000 Майами. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Даниэль Коллинс [14]
Чжэн Циньвень [9] – Эшлин Крюгер

Коко Гауфф [3] – Магда Линетт
Наоми Осака – Жасмин Паолини [6]

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Аманда Анисимова [17]
Марта Костюк [23] – Джессика Пегула [4]

Александра Эала – Паула Бадоса [10]
Элина Свитолина [22] – Ига Свентек [2]

По теме:
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Майами
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 24 марта
Элина Свитолина WTA Майами Джессика Пегула Мэдисон Киз Наоми Осака Анна Блинкова Марта Костюк Магда Линетт Мария Саккари Арина Соболенко Анна Калинская Аманда Анисимова Коко Гауфф Даниэль Коллинс Каролина Мухова Паула Бадоса Элизе Мертенс Клара Таусон Ига Свёнтек Тейлор Таунсенд Лейла Фернандес Жасмин Паолини Елена-Габриэла Русе Эмма Радукану Ребека Масарова Хейли Баптист Эшлин Крюгер Чжэн Циньвень Линда Фругвиртова Мирра Андреева Маккартни Кесслер Александра Эала
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года
Теннис | 24 марта 2025, 06:06 0
18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года
18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года

Вероника стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре

«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
Футбол | 23 марта 2025, 12:02 14
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной

Журналист Нико Дейксхорн вспомнил о войне

Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Футбол | 24.03.2025, 07:47
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Бокс | 23.03.2025, 09:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Футбол | 23.03.2025, 09:12
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 4
Футбол
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
23.03.2025, 20:08 27
Теннис
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
23.03.2025, 06:23 1
Футбол
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
22.03.2025, 14:21
Бокс
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
22.03.2025, 08:26 2
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 321
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем