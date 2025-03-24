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  4. Победный на 90+2. Известен победитель Лиги наций КОНКАКАФ
Лига наций
24 марта 2025, 08:07 |
827
0

Победный на 90+2. Известен победитель Лиги наций КОНКАКАФ

Золотые медали получила сборная Мексики, бронзовым призером стала Канада

24 марта 2025, 08:07 |
827
0
Победный на 90+2. Известен победитель Лиги наций КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 23 на 24 марта состоялись последние матчи Лиги наций КОНКАКАФ.

В финале турнира сборная Мексики обыграла сборную Панамы, а в матче за 3-е место Канада оказалась сильнее США. Счет обоих поединков – 2:1.

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Развязка финального матча Лиги наций получилась довольно драматичной, ведь победный гол был забит с пенальти и только на 90+2 минуте. Канада свой решающий мяч отправила в сетку ворот США раньше – уже на 59-й минуте.

Лига наций КОНКАКАФ. Финал и матч за третье место. 24 марта

Мексика – Панама– 2:1
Голы: Хименес, 8, 90+2 (пен.) – Карраскилья, 45+2 (пен.)

Канада – США – 2:1
Голы: Олувасей, 27, Дэвид, 59 – Агьеманг, 35

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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