Победный на 90+2. Известен победитель Лиги наций КОНКАКАФ
Золотые медали получила сборная Мексики, бронзовым призером стала Канада
В ночь с 23 на 24 марта состоялись последние матчи Лиги наций КОНКАКАФ.
В финале турнира сборная Мексики обыграла сборную Панамы, а в матче за 3-е место Канада оказалась сильнее США. Счет обоих поединков – 2:1.
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Развязка финального матча Лиги наций получилась довольно драматичной, ведь победный гол был забит с пенальти и только на 90+2 минуте. Канада свой решающий мяч отправила в сетку ворот США раньше – уже на 59-й минуте.
Лига наций КОНКАКАФ. Финал и матч за третье место. 24 марта
Мексика – Панама– 2:1
Голы: Хименес, 8, 90+2 (пен.) – Карраскилья, 45+2 (пен.)
Канада – США – 2:1
Голы: Олувасей, 27, Дэвид, 59 – Агьеманг, 35
¡MÉXICO ES CAMPEÓN DE LA CONCACAF NATIONS LEAGUE! 🏆 🇲🇽 pic.twitter.com/mcAuRPZS4I— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 24, 2025
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