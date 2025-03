Звездная болезнь Мирры. Анисимова наказала Андрееву на турнире в Майами

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTA 17) вышла в 1/8 финала престижного хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 3-м раунде американка в трех сетах переиграла «нейтральную» 17-летнюю выскочку Мирру Андрееву (WTA 6) за 2 часа и 51 минуту.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Аманда Анисимова (США) [17] – Мирра Андреева [11] – 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Это была первая встреча соперниц.

Анисимова прервала винстрик Мирры, которой составлял 13 поединков. До старта тысячника в Майами Андреева стала чемпионкой на кортах Дубая и Индиан-Уэллс.

Во время третьей партии Анисимова взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с пальцем. Андреевой это не понравилось и она прямо на корте говорила судьей следующие фразы, намекая на симуляцию от Аманды:

«Будет ее подача и пусть она берет физио. Конечно, у нее есть право, и конечно она возьмет его именно сейчас. Вы знаете, зачем она это делает. Мы все знаем, почему она это делает».

Следующей соперницей Анисимовой будет британка Эмма Радукану.

Mirra Andreeva not happy as Anisimova needs to see the physio during their match in Miami.



Amanda says she needs to see the physio at 3-1, 40-40 because of a blister.



Mirra Andreeva isn’t happy about it.



Umpire: “She has a right. The physio will determine if it’s now or… pic.twitter.com/5IUW2jHqsJ