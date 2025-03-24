18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 497) стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Вероника получила шестой номер посева на этом тысячнике. В финале она одолела седьмую сеяную Матильду Лоллию (Франция, WTA 640) за 1 час и 6 минут, отдав всего два гейма.

Для Подрез этот трофей стал шестым в карьере и вторым в 2025 году. В начале марта она стала победительницей соревнований идентичной категории в Ажетмо.

Результаты Подрез на турнире ITF W15 в Гавре: