18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года
Вероника стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре
18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 497) стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
Вероника получила шестой номер посева на этом тысячнике. В финале она одолела седьмую сеяную Матильду Лоллию (Франция, WTA 640) за 1 час и 6 минут, отдав всего два гейма.
Для Подрез этот трофей стал шестым в карьере и вторым в 2025 году. В начале марта она стала победительницей соревнований идентичной категории в Ажетмо.
Результаты Подрез на турнире ITF W15 в Гавре:
- 1/16 финала: Вероника Подрез [6] – Массива Бойкират – 6:2, 6:2
- 1/8 финала: Вероника Подрез [6] – Ализе Лим – 4:6, 7:5, RET., Лим
- 1/4 финала: Вероника Подрез [6] – Хелине Вандромме – 7:6 (7:4), 6:1
- 1/2 финала: Вероника Подрез [6] – Кристина Диаз Адровер [2] – 6:3, 6:4
- Финал: Вероника Подрез [6] – Матильда Лоллия [7] – 6:1, 6:1
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