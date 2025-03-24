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  4. 18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года
ITF
24 марта 2025, 06:06 |
398
0

18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года

Вероника стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре

24 марта 2025, 06:06 |
398
0
18-летняя Подрез выиграла второй трофей в сезоне 2025 года
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 497) стала чемпионкой на турнире ITF W15 в Гавре (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

Вероника получила шестой номер посева на этом тысячнике. В финале она одолела седьмую сеяную Матильду Лоллию (Франция, WTA 640) за 1 час и 6 минут, отдав всего два гейма.

Для Подрез этот трофей стал шестым в карьере и вторым в 2025 году. В начале марта она стала победительницей соревнований идентичной категории в Ажетмо.

Результаты Подрез на турнире ITF W15 в Гавре:

  • 1/16 финала: Вероника Подрез [6] – Массива Бойкират – 6:2, 6:2
  • 1/8 финала: Вероника Подрез [6] – Ализе Лим – 4:6, 7:5, RET., Лим
  • 1/4 финала: Вероника Подрез [6] – Хелине Вандромме – 7:6 (7:4), 6:1
  • 1/2 финала: Вероника Подрез [6] – Кристина Диаз Адровер [2] – 6:3, 6:4
  • Финал: Вероника Подрез [6] – Матильда Лоллия [7] – 6:1, 6:1

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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